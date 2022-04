Aus den Arena Games von Super League Triathlon wurde 2022 die e-Sport World Championship, bestehend aus drei Rennen. Den Auftakt macht am kommenden Wochenende dem 9. April München, gefolgt von London am 23. April und dem Grand Final in Singapur am 7. Mai

Kaindl und Knabl in München am Start

Gestartet wird die abwechslungsreiche und actiongeladene Serie aus Schwimmen im Pool, Radfahren auf dem Smart Trainer und Laufen auf dem Laufband (beides auf Zwift) am kommenden Samstag in München. Mit dabei die beiden Tiroler Luis Knabl und Tjebbe Kaindl. Als Smart Trainer kommen dabei Produkte aus dem Hause von Garmin – der Neo 2T zum Einsatz.

Wer in das Finale möchte, muss sich über die beiden Vorläufe qualifizieren. Dabei gilt es jeweils 200m Schwimmen, 4 km Radfahren und 1 km Laufen. Der zweite Durchgang wird nach der Gundersen-Methode gestartet. Die besten Läufer qualifizieren sich für das live im Fernsehen übertragene Finale. Dort warten auf die Athleten dann drei Stages, wobei hier auch die einzelnen Sportarten in unterschiedlicher Reihenfolge absolviert werden müssen:

Stage 1: 200m Schwimmen, 4km Radfahren, 1km Laufen (Massenstart)

Stage 2: 1km Laufen, 4km Radfahren, 200m Schwimmen (Massenstart)

Stage 3: 200m Schwimmen, 4km Radfahren, 1km Laufen (Pursuit Start/Gundersen-Methode)

Die Athleten sammeln dabei nicht nur Punkte für die eSports-WM sondern auch für die Weltrangliste.

Live im Stream und TV

Die Finalläufe werden auf Youtube und Eurosport von 17:00 – 19:30 Uhr übertragen.