Am Montag teilte der Österreichische Triathlonverband mit, dass ÖTRV-Kaderathletin Julia Hauser am vergangenen Samstagnachmittag auf der Wiener Donauinsel in einen schweren Radunfall verwickelt war. Die 31-Jährige kollidierte beim Training mit einem entgegenkommenden Radfahrer und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die dreifache Olympiastarterin wurde nach der Erstversorgung vor Ort umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wurde. Die Verletzungen benötigen zumindest eine Operation, welche für die kommenden Tage angesetzt ist. „Unsere Gedanken sind bei Julia – wir wünschen ihr von Herzen eine rasche und vollständige Genesung. Ihre Gesundheit steht nun an oberster Stelle. Wir sind zuversichtlich, dass sie mit ihrer gewohnten Stärke und Entschlossenheit diesen Rückschlag meistern wird und hoffen, sie bald wieder im Kreis unseres Teams im Triathlonsport und an den Wettkampfstrecken begrüßen zu dürfen“, heißt es im offiziellen ÖTRV-Statement.