Seit der Weltmeisterschaft 2015 ist der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun in der Triathlon-Community immer beliebter geworden. Jedes Jahr lockt die Veranstaltung mehr als 2.500 Athleten und rund 30.000 Zuschauer in die wunderschöne Alpenregion im Herzen Österreichs.

Der Streckenrekord bei den Männern wurde bei der Premiere im August 2012 aufgestellt, als Alessandro Degasperi (ITA) mit 3:46:06h ins Ziel stürmte. Die Athleten werden zweifelsohne versuchen, diesen zehn Jahre alten Rekord am 28. August zu brechen. Daniela Ryf (SUI) hält den Frauenrekord seit 2015 mit 4:11:34h.

Für viele Altersklassenathleten bietet die Veranstaltung einmal mehr die Möglichkeit, sich einen langjährigen sportlichen Traum zu erfüllen. Vielleicht haben einige dieser Athleten die Chance, sich für einen Startplatz bei der IRONMAN 70.3 World Championship 2023 in Lahti, Finnland, zu qualifizieren.

Renndirektor Patrick Schörkmayer kommentiert: „Bei einem solchen Großereignis sind Zusammenhalt und Teamgeist das A und O. Viele der IRONMAN-Mitarbeiter sind selbst leidenschaftliche Triathleten und verstehen sowohl die Bedürfnisse als auch die Träumeunserer Teilnehmer, um ihnen ein unvergessliches Rennerlebnis in Zell am See zu ermöglichen. Ein Rennen dieser Größenordnung zu veranstalten ist natürlich ein riesiges Unterfangen, aber es ist es wert, wenn wir von den Athleten positives Feedback hören. Ich habe sogar gehört, dass Pixie Thornton (GBR) sich so sehr in die Landschaft, die Natur und die Gastfreundschaft von Zell verliebt hat, dass sie sich hier eine Wohnung gekauft hat. Sie wird in diesem Jahr zum Jubiläumsrennen zurückkehren, und wir freuen uns darauf, sie und alle anderen Athleten im August begrüßen zu dürfen.”