Jan Frodeno bei Challenge Roth 2020 am Start

Nach seinem triumphalen dritten Sieg beim Ironman Hawaii im Oktober kommt Triathlon-Legende Jan Frodeno zurück in die europäische Triathlon-Hochburg Roth. Am 5. Juli 2020 startet der Triathlon-Weltmeister erneut beim DATEV Challenge Roth.

Zuletzt war Jan Frodeno 2016 in Roth beim weltgrößten Triathlon-Rennen der Langdistanz an den Start gegangen und hatte damals das Rennen nicht nur souverän gewonnen, sondern auch die fulminante Weltbestzeit von 7:35:39 Stunden aufgestellt, die bis heute nicht unterboten werden konnte. Jetzt hat der amtierende Weltmeister, der das letzte Jahrzehnt im Triathlon dominiert hat wie kein Zweiter, für sich selbst beschlossen: „Ich will zurück nach Roth!“

Ob diese Rekordzeit 2020 für den Deutschen nochmals möglich ist?

Eine neue Rekordzeit ist nicht die treibende Kraft, zum zweiten Mal in seiner Karriere bei der Challenge Roth zu starten: „Ich will zurück nach Roth! Das Rennen in Roth ist weltweit einzigartig. Die tolle Kulisse mit hunderttausenden von begeisterten Fans, die über 35-jährige Historie dieses legendären Rennens, das alles reizt mich total.

Vor allem aber gehe ich davon aus, dass es beim DATEV Challenge Roth wieder ein sehr starkes Feld geben wird. Ich finde es einfach spannend, mich mit den Besten der Welt zu messen. Ich brauche die Herausforderung“.