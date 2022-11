Die Ironman-Weltmeisterschaft wird an einen anderen Ort verlegt: Nizza, Frankreich. Zumindest ein Teil davon, denn ab dem Jahr 2023 werden die Ironman-Weltmeisterschaften jedes Jahr an zwei verschiedenen Orten ausgetragen. Im Jahr 2023 werden die Männer, sowohl die Profis als auch die Altersklasse-Athleten, am 10. September in Nizza antreten, während die Frauen im Oktober in Kona um den Weltmeistertitel kämpfen werden. Ein Jahr später, 2024, werden die Rollen vertauscht: Die Frauen kommen nach Nizza, während alle Männer in Kona antreten. Zumindest in den nächsten Jahren werden die Rennen der Männer und der Frauen getrennt sein und weiterhin zwischen zwei verschiedenen Austragungsorten rotieren.

Als Grund werden die Einschränkungen der lokalen Bevölkerung an zwei Tagen angeführt, die seitens der Verantwortlichen auf Hawaii nicht gern gesehen werden. Dazu kamen heuer einige organisatorische Mängel im Hintergrund, die bei den Verantwortlichen auf Hawaii einen negativen Eindruck hinterliessen. In diesem Jahr wurden die Rennen zum ersten Mal an zwei Tagen ausgetragen – die Profirennen der Männer und Frauen wurden getrennt -, was für die Bewohner der Vulkaninsel noch mehr logistische Unannehmlichkeiten mit sich brachte. Ein Großteil der Bevölkerung ist der Meinung, dass die Veranstaltung heutzutage zu groß für den Ort ist.

Für Triathleten jedenfalls bedeutet die Wahl des Ironman ein Stück verlorener Tradition. Und auch ein Stück verlorener Magie. IRONMAN macht aus der Not eine Tugend und kann nun von zwei Städten hohe Gebühren für die Austragung der Weltmeisterschaft verlangen – auf Kosten der Athleten.

Mit der Ironman World Championship in Nizza gehen auch einige Terminkollisionen einher, wie ein Blick in den Rennkalender zeigt: Da wären: Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun (3. September), Ironman Wales (3. September), Ironman 70.3 Poznan (3. September), Ironman 70.3 Wisconsin (9. September), Ironman 70.3 Santa Cruz (10. September), Ironman 70. 3 Sunshine Coast (10. Sept.), Ironman Wisconsin (10. Sept.), Ironman 70.3 Erkner (10. Sept.), Ironman Emilia-Romagna (16. Sept.), Ironman Maryland (16. Sept.), Ironman Weymouth (17. Sept.), Ironman 70.3 Michigan (17. Sept.), Ironman Washington (17. Sept.) und Ironman 70.3 Knokke-Heist (17. Sept.).