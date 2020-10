IRONMAN kehrt 2021 nach Mallorca zurück

Manche Dinge benötigen ihre Zeit, und fünf Jahre nach der letzten Ausgabe im Jahr 2016 wird die Balearen-Insel Mallorca erneut Gastgeber eines IRONMAN®-Triathlon-Wettkampfs sein – dem IRONMAN Mallorca am 15. Mai 2021, teilte The IRONMAN Group heute mit.

Ursprünglich im September 2014 bis 2016 ausgetragen, wird die Veranstaltung nun in den Frühling verlegt und dient als Saisonauftakt für die europäische IRONMAN-Volldistanz-Rennserie, der eine Woche nach dem Zafiro IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca am 8. Mai 2021 stattfindet. Mit diesem Rennen steigt die Gesamtzahl der IRONMAN-Rennen in Europa auf 18.

“Wir haben Mallorca immer eine besondere Wertschätzung entgegengebracht, seit wir vor fast zehn Jahren den IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca eingeführt haben”, sagte Stefan Petschnig, Geschäftsführer von IRONMAN Europe, Middle East & Africa. “Die Verlegung der Veranstaltung von September auf Mai bietet den Athleten eine großartige Möglichkeit, schon früh in der Saison an einem der wohl besten IRONMAN-Standorte der Welt zu starten.“

Einschließlich des zurückkehrenden IRONMAN Mallorca hat Spanien nun vier IRONMAN-Veranstaltungen: Club La Santa IRONMAN Lanzarote (22. Mai 2021), IRONMAN Vitoria-Gasteiz (11. Juli 2021) und IRONMAN Barcelona (3. Oktober 2021). Darüber hinaus wird Spanien auch Gastgeber von vier IRONMAN 70.3-Veranstaltungen sein: IRONMAN 70.3 Marbella (25. April 2021), Zafiro IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca, IRONMAN 70.3 Barcelona (3. Oktober 2021), IRONMAN 70.3 Lanzarote (9. Oktober 2021) und IRONMAN Vitoria-Gasteiz (11. Juli 2021).

“Mallorca ist ein nachhaltiges und sicheres Reiseziel und hat sich als ausgezeichneter Gastgeber für die Durchführung von Sportveranstaltungen wie IRONMAN-Rennen etabliert. Wir freuen uns, wieder einer der wenigen ausgewählten Orte der Welt zu sein, an dem sowohl ein IRONMAN- als auch ein IRONMAN 70.3-Triathlon ausgetragen wird. Wir können es kaum abwarten, ein Paradebeispiel für eine öffentlich-private Partnerschaft zu bieten, die unseren Gästen ein sicheres und angenehmes Rennerlebnis bietet”, fügte Andreu Serra, Minister für Tourismus und Sport des Consell Insular de Mallorca, hinzu.

“IRONMAN Mallorca ist ein herausragendes internationales Sportereignis und genießt die volle Unterstützung der Stadtverwaltung von Alcúdia. Ich möchte der The IRONMAN Group für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken. Damit kehrt Alcúdia wieder auf die internationale Landkarte zurück. Ich möchte auch der lokalen Gemeinde für ihre beispiellose Unterstützung der Veranstaltung danken”, sagte Bàrbara Rebassa Bisbal, Bürgermeisterin von Alcúdia.

Der IRONMAN Mallorca beginnt mit einem charakteristischen Schwimmkurs über eine Runde und 3,8 km (2,4 Meilen) in der atemberaubenden Bucht von Alcúdia, die in der Vergangenheit schon einige schnelle Zeiten gesehen hat. Anschließend begeben sich die Athleten auf die spektakuläre 180 km lange Radstrecke, die die Fahrer vom Port de Pollença zu den Sehenswürdigkeiten der Serra de Tramuntana und von dort aus in den Osten der Insel führt, bevor sie zur zweiten Wechselzone in Port d’Alcúdia zurückkehren. Die schnelle, 42,2 km (26 Meilen) lange Laufstrecke mit vier Runden führt die Athleten auf einem Hin- und Rückweg entlang der Bucht von Alcúdia, bevor sie ihr Rennen nur einen Steinwurf vom Wasser entfernt beenden.

Die Lufttemperaturen auf Mallorca werden im Mai voraussichtlich bei 23-24 Grad Celsius (73-75 Grad Fahrenheit) liegen, die Wassertemperaturen schwanken im Allgemeinen um 19 Grad Celsius (66 Grad Fahrenheit).

Der IRONMAN Mallorca 2021 bietet 40 Altersgruppen-Qualifikationsplätze für die IRONMAN World Championship 2021 in Kailua-Kona, Hawai’i.