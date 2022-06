Der Metnitzstrand in Klagenfurt am Wörthersee verwandelt sich Ende Juni und Juli wieder zur Veranstaltungslocation. Die Zusammenarbeit von IRONMAN und der Starnacht am Wörthersee mit ip|media macht es möglich.

Den Auftakt machen die Sideevents des IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria am 30. Juni mit dem Kleine Zeitung Company Triathlon. Auf der Sprintdistanz von 380m Schwimmen, 20km Radfahren und 4.2km Laufen bildet das Rennen den idealen Team-Einstieg in die Triathlon-Karriere. Am Freitag folgt der Iron Girl Laufbewerb über 4,2 Kilometer und am Samstag gehört beim Aquathlon die Bühne den IRONKIDS. All diese Bewerbe enden, sowie auch der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria am 3. Juli an sich, auf der legendären Finish Line. Die Finish Line in Klagenfurt gilt als eine der spektakulärsten seiner Art und wird dieses Jahr wiederum in vollem Glanz erstrahlen

Wie schon im Jahre 2019 machen IRONMAN Austria und die ip|media gemeinsame Sache und nutzen sowohl das gleiche Gelände als auch die Infrastruktur. “Wir freuen uns sehr, dass wir mit der ip|media einen starken Partner in der Region gefunden haben und wir dank unserer Zusammenarbeit die bevorstehenden Events nicht nur besser, sondern auch effektiver und umweltschonender durchführen können. Dies zeigt einmal mehr die starke Verbundenheit in Klagenfurt am Wörthersee und die hervorragende Zusammenarbeit untereinander, womit der Eventsommer am Wörthersee wiederum einzigartig wird”, so Patrick Schörkmayer, Renndirektor vom IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria.

Die Bühne und Tribünen bleiben auch nach der Sportveranstaltung stehen, denn im Anschluss finden hier hochkarätige Events statt. So viele Stars wie beim IRONMAN Austria – über internationale 3.000 Stars werden aber nach dem IRONMAN Austria nicht nach Klagenfurt kommen. Denn nur beim IRONMAN Austria sind die Athleten die Stars des Tages.

Somit werden zahlreiche internationale Musikstars nach Corona bedingter Pause wieder an den Metnitzstrand zurückkehren und dem Publikum einheizen.