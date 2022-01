Stefan Petschnig ist zum Chief Business Development Officer bei IRONMAN befördert worden. Als Mitbegründer von Triangle Show and Sports Promotion im Jahr 1997 etablierte Stefan Petschnig gemeinsam mit Helge Lorenz und Georg Hochegger zwischen 1998 und 2012 IRONMAN®-Veranstaltungen in Österreich, Frankreich, Monaco und Südafrika, bevor er zu Infront Sports and Media wechselte, um die Firmenlaufserie B2Run in Europa und eine Reihe von 10-km-Laufveranstaltungen in großen Städten in China zu entwickeln. Für seine Verdienste wurde Petschnig 2014 in die IRONMAN Hall of Fame aufgenommen. Der Kärntner Stefan Petschnig begibt sich nun auf eine neue Reise, auf der er die Wachstumsstrategie für die IRONMAN-Gruppe planen und gleichzeitig neue Geschäftsvorhaben erforschen, prüfen und schließlich zum Abschluss bringen wird. Sei es in Bezug auf das Wachstum aktueller Produktbereiche oder neuer Branchen. All dies geschieht mit dem Ziel, dem Unternehmen und dem Ökosystem der Athleten durch Fusionen und Übernahmen sowie durch neue Events und Serien einen weiteren Mehrwert zu bieten. Darüber hinaus wird Petschnig dafür sorgen, dass diese neuen Unternehmungen angemessen in das Unternehmen integriert werden, während er auch aufstrebende Geschäftsbereiche beaufsichtigt.

“Stefan ist seit Jahrzehnten ein Teil der IRONMAN `ohana und war maßgeblich an unserem Wachstum in EMEA und China beteiligt”, sagte Andrew Messick, President & Chief Executive Officer von The IRONMAN Group. “Wir haben die einzigartige Möglichkeit, das Wachstum weiter voranzutreiben, indem wir Stefans Erfahrung und Eignung in dieser neuen Rolle als Chief Business Development nutzen.”