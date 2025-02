IRONMAN hat die Gewinner der IRONMAN® und IRONMAN 70.3® Athletes‘ Choice Awards bekannt gegeben, die die am besten bewerteten Veranstaltungen in einer Vielzahl von Kategorien auf der Grundlage von Athletenbefragungen nach der Veranstaltung von allen IRONMAN® und IRONMAN 70.3® Rennen 2024 aus der ganzen Welt hervorheben.

Die zwei ausverkauften Events in Österreich konnten in mehreren Kategorien überzeugen. Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun belegte den 2. Platz in Europa für die insgesamt beste Radstrecke, den 3. Platz in der Kategorie „Weiterempfehlung an einen Freund“ und den 4. Platz für die Gesamtzufriedenheit mit dem Event. Ebenfalls bekannt für seine unvergleichliche Schönheit, IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria erreicht den 3. Platz für die Gesamtzufriedenheit und den 5. Platz in der Kategorie „Weiterempfehlung an einen Freund“.

Patrick Schörkmayer, Renndirektor von IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun und IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria äußerte sich zu den mehrfachen Auszeichnungen bei den Athlete Choice Awards wie folgt: „Es ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit, dass die AthletInnen unsere Events so schätzen. Vor allem die hohe Gesamtzufriedenheit und die Bereitschaft, uns weiterzuempfehlen, zeigen, dass wir genau das richtige Erlebnis bieten. Wir sind stolz darauf, an solch außergewöhnlichen Standorten wie Zell am See-Kaprun und Klagenfurt Gastgeber zu sein.“

Er hob besonders die beeindruckenden Kulissen und die herausragenden Strecken hervor, die Jahr für Jahr TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt begeistern.

Weitere Informationen zu den 2024 Athletes‘ Choice Awards:

Für jedes IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Rennen wurden nach der Veranstaltung Umfragen an alle AthletInnen verschickt, die das Rennen beendet haben. Auf der Grundlage der kumulativen Ergebnisse wurden die Top-5-Events weltweit sowie die Top-3-Rankings der einzelnen Regionen ermittelt.

In den Umfragen wurden die Fragen auf einer fünfstufigen Zufriedenheitsskala gestellt.

Die Awards dienen dazu, außergewöhnliche Veranstaltungsaspekte innerhalb einer bereits kuratierten Reihe von Veranstaltungen zu würdigen, und helfen TriathletInnen dabei, ihre zukünftigen Rennziele anhand von Empfehlungen von KollegInnen oder Fan-Favoriten auszuwählen.

Mehr als 48.000 UmfrageteilnehmerInnen gaben ihr Feedback ab, um die SiegerInnen in den einzelnen Kategorien der IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Veranstaltungen zu bestimmen, was eine große Leistung für die siegreichen Veranstaltungen und ihre Gastgebergemeinden darstellt.

IRONMAN and IRONMAN 70.3 Rennen in Österreich: