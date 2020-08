IRONMAN Austria 2020: Weiter warten auf eine Entscheidung

IRONMAN wollte 50 Tage vor den jeweiligen Events eine finale Entscheidung über die Durchführung oder Absage treffen. Dieses Zeitfenster ist für den IRONMAN Austria bereits abgelaufen, ohne einer weiteren Information an die Athleten.

Auf Nachfrage von Trinews bestätigte IRONMAN Austria, dass derzeit noch keine Entscheidung getroffen werden konnte. “Leider warten wir immer noch auf die Entscheidungen der Behörden, was länger dauert als erwartet. Natürlich ist uns bewusst, dass unsere Athleten bereits ungeduldig auf eine Entscheidung warten. So schwierig es jetzt für uns ist, wir müssen unsere Athleten immer noch um mehr Geduld bitten. Leider können wir nicht genau sagen, wann die Entscheidung getroffen wird. Sobald wir klare Informationen zum 20. September haben, werden alle registrierten Athleten sofort per E-Mail informiert.”

Für alle angemeldeten Athleten heisst dies: Weiter trainieren und davon ausgehen, dass der Event ausgetragen werden kann.