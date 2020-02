IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun 2020 in Rekordzeit ausverkauft

Die Veranstalter müssen die Anmeldung zu einem der beliebtesten IRONMAN 70.3 Rennen Europas bereits Mitte Februar schliessen und somit beinahe 3 Monate früher als noch im letzten Jahr. Rund 2500 Starter werden am 30. August wiederum in Zell am See-Kaprun erwartet.

Der IRONMAN 70.3 World Championship Austragungsort von 2015 ist ein absolutes Highlight auf der IRONMAN 70.3 Tour und gilt in Kombination mit dem idyllischen Zell am See-Kaprun sowie der atemberaubenden Kulisse als ein äußerst beliebtes Ziel für Triathleten. Heuer werden Athleten aus 69 verschiedenen Nationen am Start stehen, wobei sich ein Athlet aus Peru den letzten Startplatz sicherte. „Vielen Dank an alle Athletinnen und Athleten sowie an unsere Partner in der Region,“ sagt IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun Renndirektor Patrick Schörkmayer. „Wir freuen uns bereits jetzt auf das heurige Rennen und tun alles, um unseren Athleten ein unvergessliches Erlebnis bieten zu können.“

Neben dem IRONMAN Austria-Kärnten und der Premiere des IRONMAN 70.3 Graz, welche ebenfalls seit geraumer Zeit ausverkauft sind, ist nun auch der dritte IRONMAN Bewerb in Österreich ausverkauft. Eine Tatsache, die auch Managing Director Erwin Dokter freut: „Die positiven Rückmeldungen der Athleten freuen uns ungemein und wir können es kaum erwarten, zusammen wieder ein tolles Event erleben zu dürfen. Ein besonderer Dank gehört an dieser Stelle unseren Partnern, allen Volunteers und dem gesamten IRONMAN Austria Team.“