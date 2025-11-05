IRONMAN 70.3 World Championship 2025 live im TV

Die IRONMAN 70.3 World Championship 2025 wird am kommenden Wochenende, dem 8. und 9. November, an der spanischen Costa del Sol in Marbella ausgetragen. Sportfans haben die Möglichkeit, die Entscheidungen im Livestream der ARD-Sportschau hautnah mitzuverfolgen.

🗓️ Übertragungszeiten und Wettkampfstruktur

Samstag, 8. November 2025 (Frauen): Die Entscheidung um den WM-Titel der Frauen wird ab 7:45 Uhr im Livestream übertragen. Der offizielle Startschuss für das Profifeld fällt um 7:50 Uhr . Die Paraathletinnen folgen kurz darauf um 7:52 Uhr . Um 8:00 Uhr beginnt die erste Startwelle der Agegrouperinnen . Zum Livestream der Damen

🎤 Das Reporter-Team

Als Reporter begleitet Dirk Froberg die Wettkämpfe an beiden Tagen. Er wird unterstützt von: