Mit dem Edge 1050 kommt der erste High-End Fahrradcomputer mit brillantem 3,5-Zoll LCD-Touchdisplay von Garmin. Dank innovativen Navigations-, Sicherheits- und Performance-Funktionen lässt der Premium-Fahrradcomputer keine Wünsche offen. Mit neuen und smarten Features wie GroupRide, Meldungen zu Gefahrenstellen aus der Community, einem eingebauten Lautsprecher mit integrierter Klingel, Garmin Pay und vielem mehr ist er ein echter Alleskönner und hält bis zu 20 Stunden im GPS-Modus sowie 60 Stunden im Energiesparmodus.

Für mehr gemeinsamen Spaß

Mit GroupRide lassen sich ganz einfach Gruppenfahrten organisieren. Im Vorfeld kann die Strecke mit allen Mitfahrenden geteilt werden. Während dem Ride können die Fahrenden via Nachrichtenfunktion in Kontakt bleiben und bekommen Unfallbenachrichtigungen, sollte einem Mitglied etwas passiert sein. Im Ziel lässt sich die Performance anhand von Bestenlisten vergleichen und es können Auszeichnungen gewonnen werden. Aber nicht nur während der Fahrt kann die Community einen Beitrag zu einem sicheren Ride leisten: Denn ab sofort gibt es die Möglichkeit, Informationen zu Gefahrenstellen wie Schlaglöchern, umgestürzten Bäumen oder ähnlichem mit der Community zu teilenI und gleichzeitig Informationen zu neu gemeldeten Hindernissen zu erhalten. Gefahrenstellen werden zudem im Routenplaner des Edge angezeigt, um Strecken vorab sicherer planen zu können. Je mehr Radfahrende dies tun, desto sicherer werden Ausfahrten für alle. Daher wird sowohl das GroupRide Feature als auch die Gefahrenwarnung in Kürze zusätzlich auf den Serien Edge 540, Edge 840 und Edge 1040 verfügbar sein.

Alle Wege führen über den Edge

Der Edge 1050 bietet umfangreiche Navigationsfunktionen mit Informationen zu viel befahrenen, befestigten oder unbefestigten Straßen auf der vorinstallierten Garmin Fahrradkarte. Vom Weg abgekommen? Dank Neuberechnung der Route auf den beliebtesten Straßen und Wegen kommt man schnell wieder auf die richtige Strecke. Das Trendline Popularity Karten-Overlay nutzt Milliarden von Kilometern an Garmin Connect Daten, die helfen, die populärsten Strecken für sämtliche Radaktivitäten zu finden. Die Informationen der Heatmap kann man sich direkt auf der Karte des Edge anzeigen lassen. Mit dem neuen Routenplaner lassen sich Strecken direkt auf dem Edge 1050 einfach und schnell planen – auch ohne Smartphone und Internetverbindung. Die neue Filteroption in der Streckenbibliothek erleichtert die Suche nach bereits geplanten Strecken. Der integrierte Lautsprecher liefert Navigationshinweise via Sprachansage und die integrierte Klingel hilft dabei, auf sich aufmerksam zu machen. Zudem gibt es für iPhone-Nutzende die Optionen in der iOS Maps App auf dem iPhone® einen Streckenpunkt auszuwählen und die Position über die Garmin Connect App direkt an den Edge 1050 zu schicken. So erhält man die passende Route und kann sich ganz einfach zu dieser Position navigieren lassen. Gute Nachricht für alle Smartwatchfans und Besitzer*innen des Edge 540/840 oder 1040 – das Feature wird per Software-Update auch für diese Produkte ausgespielt. Wer keine Lust mehr hat, das Kartenupdate über Garmin Express am PC durchzuführen, kann mit dem Kartenmanager Karten einfach über WLAN aktualisieren und synchronisieren. Die bewährte ClimbPro-Funktion kann auch ohne vorher geladene Strecke genutzt werden. So erhält man Informationen über bevorstehende Anstiege mit Details zu Steigung, verbleibender Distanz und Höhenmeter des Anstiegs und kann sich seine Kräfte ideal einteilen.

Performance Features die überzeugen

Zumindest für all diejenigen, die sich auf einen Wettkampf oder einfach nur das Radhighlight der Saison vorbereiten, ist der Power Guide ein unterstützendes Feature. Der Power Guide hilft dabei, den optimalen Krafteinsatz für die Strecke und dessen Höhenprofil zu finden, um eine Leistungsstrategie zu erstellen. Für noch bessere Unterstützung berücksichtigt der Power Guide ab sofort auch die Stamina sowie die Windverhältnisse. Apropos Stamina: Die Stamina verfolgt die Leistung beim Radtraining und zeigt die verfügbare Energie, die während der körperlichen Aktivität zur Verfügung steht in Echtzeit an. So kann man den Energieverbrauch während der Aktivität optimieren und eine vorzeitige Erschöpfung vermeiden. Vor dem nächsten Training lohnt es sich, einen Blick auf die Performance-Analyse zu werfen. Denn so kann man ganz einfach den Trainingszustand, die Trainingsbelastung und den Belastungsfokus, Höhen- und Wärmeakklimatisierung kontrollieren. Dank der einfachen Trainingsplansynchronisierung mit Garmin Connect, TrainingPeaks oder TrainerRoad hat man das Training immer im Blick. Sollte man eine Einheit verpassen, fordert der Egde 1050 auf, diese nachzuholen. Aber auch täglich individuelle Trainingsvorschläge direkt auf dem Edge helfen dabei, die eigene Leistung zu steigern. Nach jedem Training gibt die Erholungszeit an, wann man wieder für die nächste Aktivität bereit ist.

Unabhängigkeit dank smarter Features

Bargeld zu Hause vergessen? Ab sofort kein Problem: Der Edge 1050 ist der erste Fahrradcomputer mit Garmin Pay und macht damit das kontaktlose Bezahlen möglich. Dank der Kompatibilität mit weiteren Garmin Produkten wie dem inReach kann man auch ohne Mobilfunk mit Freund*innen und Familie in Kontakt bleiben. Egal ob das Teilen der Position oder sogar das Absetzen eines SOS-Notrufs – dank Iridium Satellitennetzwerk ist man mit dem inReach immer gut abgesichert. Für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt bietet der Edge 1050 Funktionen wie LiveTrack und Unfallerkennung und ist mit der Varia-Produktlinie kompatibel. Connected Features machen die Musiksteuerung des Smartphones, Smart Notifications, Wetterinformationen, LiveTrack sowie Individualisierungsmöglichkeiten über Connect IQ möglich.