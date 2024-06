Panagiotis Bitados (GRE) hat heute bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee seinen ersten Sieg errungen, als er nach 1:09:24 Stunden auf der Laufstrecke als Erster die Ziellinie überquerte (3:41:42). Julie Derron (SUI) holte sich in 4:03:38 Stunden ihren zweiten Sieg in diesem Jahr und hat als nächstes Rennen die Olympischen Spiele in Paris auf dem Programm.

Trotz der tief hängenden Wolken, die die Berge verdeckten, war es windstill und die Schwimmbedingungen waren perfekt. Die Frauen starteten als erste, 10 Minuten vor den Profi-Männern, und es war die einheimische Athletin Therese Feuersinger, die in ihrem ersten Mittelstreckenrennen in 24:01 Minuten aus dem Wasser stieg. Sie ist auch Reserve für das österreichische Olympiateam. Sie führte mit einem komfortablen Vorsprung von 1:39 vor Alanis Siffert (SUI), Olympiateilnehmerin Julie Derron (SUI) und Lilli Gelmini (ITA), die alle innerhalb von Sekunden aus dem Wasser stiegen.

Feuersinger dominierte auf dem Rad und baute ihren Vorsprung auf Derron auf über vier Minuten aus, bis sie auf den letzten Kilometern wegen eines technischen Defekts das Rennen aufgeben musste. Damit übernahm Derron die Führung und kam mit über zwei Minuten Vorsprung auf Siffert, die während des Radfahrens auf Platz drei gelegen hatte, in die T2.

Auf der Laufstrecke war Derron nicht mehr zu stoppen und sie gewann überzeugend in 4:03:38, nachdem sie eine Zeit von 1:12:37 gelaufen war und den Rekord von Anne Haug aus dem Jahr 2021 übernommen hatte. Alanis Siffert wurde Zweite in 4:13:28 und Sarah Schönfelder (GER) rundete das Podium als Dritte in 4:21:05 ab.

“Ich denke, ich hatte einen guten Start, ich habe versucht, Thereseauf die Fährte zu kommen, aber es ist mir nicht ganz gelungen”, sagte Derron. “Sie ist gut geschwommen und Rad gefahren. Ich habe auf dem Rad wirklich hart gepusht und war sehr zufrieden mit meiner Leistung. Auf der Laufstrecke weiß ich, dass ich in guter Form bin und selbst wenn Therese keinen mechanischen Defekt gehabt hätte, hätte ich sie wohl überholen können. Ich bin wirklich glücklich über den Sieg und es war eine tolle Atmosphäre und ein tolles Rennen!”

Olympiasieger Justus Nieschlag (GER) stieg in 22:50 Minuten als Erster aus dem Wasser, nur drei Sekunden dahinter Panagiotis Bitados (GRE), dicht gefolgt von Magnus Männer (GER).

Mit weiteren 50 Sekunden Rückstand folgten Max Sperl (GER), Olympiasieger Stefan Zachäus (LUX) und der Sieger der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee 2019, Maurice Clavel (GER). Nieschlag machte von Anfang an das Tempo und führte während der gesamten Radstrecke, während hinter ihm Bitados, Männer und Zachäus die Verfolgung aufnahmen, die wiederum eine große Verfolgergruppe mit Tom Hug (GER) in Schach hielten. Auf den letzten Radkilometern zog Hug das Tempo an, übernahm die Führung der zweiten Verfolgergruppe und versuchte, die Lücke zur ersten Gruppe zu schließen, die er schließlich kurz vor T2 einholte.

Nieschlag ging als Erster auf die Laufstrecke, gefolgt von Bitados und Hug an dritter Stelle. Schon bald wurde klar, dass Bitados der schnellste Mann auf der Strecke war, denn er hatte Nieschlags Vorsprung von 2:30 Minuten aufgezehrt und auch Hug holte hinter ihm auf.

In der dritten Runde, bei Kilometer 12, übernahm Bitados die Führung, und in der letzten Runde überholte Hug auch Nieschlag und wurde Zweiter. Bitados siegte in 3:41:42 Stunden, nachdem er mit einem Laufsplit von 1:09:24 Stunden den Streckenrekord gebrochen hatte. Hug wurde mit nur einer Minute Rückstand Zweiter in 3:42:43 Stunden, während Nieschlag in 3:43:26 Stunden Dritter wurde.

“Es war unglaublich, ich habe mich vom Start bis zum Ziel sehr gut gefühlt”, sagte Bitados. “Ich bin sehr glücklich mit meinem Ergebnis und beim Laufen konnte ich nicht glauben, dass meine Beine so schnell waren! Ich werde immer tolle Erinnerungen an dieses Wochenende haben.”