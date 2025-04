Auftakt der T100 Triathlon World Tour in Singapur: Lisa Perterer mit sensationellem Podestplatz!

Die diesjährige T100-Serie, eine hochkarätige Triathlon World Tour über insgesamt neun Stationen, hat heute in Singapur ihren fulminanten Auftakt gefeiert. In dieser prestigeträchtigen Rennserie messen sich die Top 20 Triathletinnen und Triathleten der Welt in anspruchsvollen Rennen, die jeweils aus 2 Kilometern Schwimmen, 80 Kilometern Radfahren und 18 Kilometern Laufen bestehen.

Besonders erfreulich aus österreichischer Sicht war das starke Rennen von Lisa Perterer. Die dreifache Olympiateilnehmerin erhielt für das Auftaktrennen eine Wildcard und nutzte diese Chance eindrucksvoll. Mit einer herausragenden Leistung sicherte sie sich den sensationellen 2. Platz. Nur die überraschende Siegerin Kate Waugh aus Großbritannien konnte Perterer hinter sich lassen. Selbst der britische Triathlon-Superstar Lucy Charles-Barclay musste sich der Österreicherin geschlagen geben und belegte den dritten Rang.

Im Ziel zeigte sich Perterer überglücklich: „Nach Jahren, in denen es schwer für mich war, war dies heute ein Neustart für meine zweite Karriere. Ich bin überglücklich, die Wildcard bekommen zu haben und hier am Podium stehen zu dürfen.“