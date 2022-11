Das nächste Feature Update aus dem Hause Garmin steht an. Dieses Mal freuen sich die Modelle der fēnix 7-Serie, epix (Gen 2), tactix 7, Enduro 2, MARQ (Gen 2), Forerunner 255-Serie, Forerunner 945 LTE (in Kürze) und die Forerunner 955-Serie über neue Funktionen. Auch der Edge 1040 und die Edge Explore 2-Serie erhalten zeitnah ein Update.

Zu den neuen Funktionen der Multisport-Smartwatches gehören:

Running Power am Handgelenk: Ab sofort wird die Laufleistung ohne zusätzliches Zubehör direkt und in Echtzeit auf der Uhr am Handgelenk ermittelt.

Morning Report: Der Morning Report liefert tägliche Trainingsvorschläge, Informationen über den Schlaf der letzten Nacht und den HFV-Status sowie – bei Kopplung mit einem Smartphone – das Wetter. Der Bericht kann individuell angepasst werden.

An Steigung angepasste Pace: Um die eigene Belastung besser einschätzen zu können, berechnet dieser Pace-Wert auf Basis der aktuellen Steigung eine vergleichbare Pace auf flacher Strecke.

NextFork Kartenhinweise: Um auch in unübersichtlichem Gelände nicht den Überblick zu verlieren, zeigt diese Funktion die Entfernung zur nächsten Wegkreuzung sowie den Namen des nächsten Trails an.

Automatischer Pausen-Timer: Ein automatischer Pausen-Timer erfasst bei Ultra-Läufen die Zeit, die in Bewegung oder an Versorgungsstationen verbracht wurde, sodass man sich über das Stoppen der Uhr keine Gedanken mehr machen muss. Ist die Aktivität beendet, kann sowohl die Pausen- als auch die Zeit in Bewegung analysiert werden.

Splitboard App: In der vorinstallierten Splitboard-App kann man – analog zu der Skitouren-App – zwischen Aufstieg und Abstieg wählen und sich die spezifischen Metriken für den jeweiligen Modus anzeigen lassen. Somit haben ab sofort auch Snowboarder ihre Touren im Gelände immer im Blick. Dieses Update wird auch für die MARQ der ersten Generation und die fēnix 6-Serie angeboten.

Disc-Golf: Mit diesem Aktivitätsprofil ist es möglich die Disc Golf-Aktivitäten aufzuzeichnen. Das Beste: Mit der UDisc Connect IQ App gibt es die Möglichkeit den Score zu verfolgen und den Abstand zum Korb auf über 14.000 Disc Golf Kursen im Blick zu behalten.

Das Update für die Edge 1040 und Edge Explore 2-Serie beinhaltet:

Wettkampf Kalender: Ab sofort kann man sich in der Übersicht der Edge 1040-Serie einen Wettkampf Kalender anzeigen lassen, um zukünftig kein Event mehr zu verpassen. Mit Garmin Connect kann der Kalender gepflegt, Events hinzugefügt oder gelöscht werden. Wird eine Veranstaltung als primärer Wettkampf festgelegt, liefert der Fahrradcomputer angepasste Trainingsvorschläge.

Live Eventfreigabe: Mit der Live Eventfreigabe werden automatisch Textnachrichten mit Informationen zu der Aktivität an Freunde und Familie geschickt. Die Funktion, bisher bekannt von den Wearables, ist nur auf Android Telefonen verfügbar.

Zuschauer Nachrichten: Wer sich von der Familie und Freundinnen und Freunden anfeuern lassen will, kann über die LiveTrack Funktion Text – und Sprachnachrichten direkt auf dem Edge erhalten.

Meidung verkehrsreicher Straßen: Mithilfe dieses Features können beim Routing Straßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen vermieden werden. Alternativ kann man sich viel befahrenen Straßen anzeigen lassen und sie somit umgehen. So macht wirklich jede Tour Spaß.

Gezeiten und Marine Apps: Mit der neuen Gezeiten Übersicht hat man Ebbe und Flut immer im Blick. Außerdem helfen die neuen Segel-, Regatta- und Anker-Apps, wenn man mit dem Boot auf dem Wasser unterwegs ist.

Weitreichende und benutzerfreundliche Updates

Die kostenlosen Software-Updates werden ab sofort auf kompatiblen Geräten bereitgestellt, weitere Updates folgen in Kürze. Die Smartwatches oder Radcomputer lassen sich aktualisieren, indem automatische Updates auf dem Gerät aktiviert sind oder Garmin Express verwendet wird.

Einen Überblick zum Gesamtumfang der Updates gibt es hier.