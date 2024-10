Der Europäische IRONMAN-Triathlon zeigte 2024 ein vielversprechendes Wachstum. Starker Start in die Saison 2025. Daten zeigen einen Zustrom jüngerer Athleten, Rekordzahlen von Athleten, die ins Ausland reisen, und das Aufkommen von mehr belgischen und niederländischen Athleten.

Das letzte Rennen der europäischen IRONMAN-Saison war Anfang Oktober ausverkauft, was bestätigt, dass alle IRONMAN-Rennen in Europa für die Rennsaison 2024 ausverkauft sind.

Neue Daten, die IRONMAN nach dem Ausverkauf von IRONMAN Portugal-Cascais veröffentlicht hat, deuten auf eine wachsende Beliebtheit des Sports unter jüngeren Athleten hin, wobei die Teilnahmezahlen von 18- bis 35-Jährigen in Europa auf einem Allzeithoch liegen. Dieses Jahr verzeichnete ein Anstieg von 24 % bei 18- bis 35-Jährigen, die sich für einen IRONMAN anmeldeten, wobei der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt Österreich den größten Gesamtzuschlag (91 % gegenüber dem Vorjahr) verzeichnete und IRONMAN Copenhagen insgesamt am beliebtesten unter den unter 35-Jährigen war.

Nach einem Rückgang der Reisen für Rennen nach der Pandemie deuten IRONMAN-Daten auch darauf hin, dass der Appetit auf Rennreisen zurückgekehrt ist, insbesondere unter dem britischen Markt. Großbritannien, Frankreich und Deutschland machten das größte europäische Reisekontingent für europäische Veranstaltungen aus, mit einem Gesamtwachstum von 13 % gegenüber dem Vorjahr bei Reisezielen. Dank seines warmen mediterranen Klimas, des späten Saisontermins und der schnellen Strecke ist es keine Überraschung, dass IRONMAN Calella-Barcelona das beliebteste Reiseziel in diesem Jahr war, mit über 91 verschiedenen Ländern vertreten.

Über 15.000 Athleten überquerten in diesem Jahr in Europa ihre allererste IRONMAN-Triathlon-Zielgerade, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Belgien und die Niederlande verzeichneten das größte Gesamtwachstum bei Athleten mit 51 % bzw. 36 % gegenüber dem Vorjahr.

Top 3 Reisemärkte

Großbritannien

Frankreich

Deutschland

Top 3 beliebteste Reiserennen

IRONMAN Calella-Barcelona (91 Länder vertreten)

IRONMAN Kärnten-Klagenfurt Österreich (84 Länder vertreten)

IRONMAN European Championship Hamburg (89 Länder vertreten)

Top 3 Wachstumsmärkte*

Belgien – 51 % gegenüber dem Vorjahr

Niederlande – 36 % gegenüber dem Vorjahr

Polen – 31 % gegenüber dem Vorjahr

Beliebteste Rennen bei 18–35-Jährigen im Jahr 2024*

IRONMAN Kärnten-Klagenfurt Österreich – (91 % gegenüber dem Vorjahr)

IRONMAN Tallinn Estland – (84 % gegenüber dem Vorjahr)

IRONMAN Schweiz Thun – (72 % gegenüber dem Vorjahr)