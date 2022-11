Es war zwar nicht so schnell wie im letzten Jahr – damals gewann Kristian Blummenfelt das Rennen in 7:21, der schnellsten Zeit, die jemals auf einer Langdistanz erzielt wurde -, aber Magnus Ditlev wird darüber nicht traurig sein: Er hat gerade seinen ersten Ironman-Sieg errungen, als er die Ziellinie des Ironman Cozumel als Erster überquerte. Nach seinem Sieg bei der Challenge Roth Anfang des Jahres gewann der Däne nun sein zweites Weltklasse-Rennen in seiner Karriere.

Als der Belgier Pamphiel Pareyn nach 41:28 Minuten als Erster aus dem Wasser kam (Distanz 3.500 Meter + Strömung, Anm. d. Red.), lag Ditlev, wie so oft, ein ganzes Stück zurück; er kam als Zwölfter aus dem Wasser und hatte dann etwas mehr als zwei Minuten Rückstand. Während sich auf dem Rad eine große Spitzengruppe von neun Männern bildete, darunter Rudy von Berg, Pieter Heemeryck und Andy Potts, nahm Ditlev direkt nach der ersten Disziplin die Verfolgung auf.

Während das Rennen aufgrund des schlechten Wetters zunächst um 30 – 40 Minuten verschoben wurde, drehte das Wetter auf dem Rad komplett und es wurde heiß. Das störte Ditlev aber nicht, denn schon nach 50 Kilometern fand er sich in der bis dahin unveränderten Spitzengruppe wieder. Ditlev blieb nicht lange in der Gruppe, denn wie so oft machte der Däne auf dem Rad den Unterschied, zeigte ein ganz anderes Niveau und fuhr allen davon.

Auf dem Rad konnte Ditlev seinen Vorsprung auf 1:56 Minute auf Heemeryck ausbauen, der sich seinerseits aus der Spitzengruppe abgesetzt hatte und als Zweiter in den Marathon ging. Diese anfängliche Spitzengruppe war nach 180 Kilometern ohnehin völlig auseinandergefallen, denn nach 4:38 Minuten folgten nur noch die Nummern drei und vier: Von Berg und Potts.

Während Ditlev sofort in seinem Rhythmus war, fiel Heemeryck nach etwas mehr als sieben Kilometern aus dem Rennen; der Belgier schied aus noch unklaren Gründen aus. In der Zwischenzeit war es der Brasilianer Fernando Toldi, der einen schönen Vorsprung herauslief, während Potts und sicherlich auch Von Berg sich schwerer taten und vom Podium fielen. Nach 28 Kilometern hatte Ditlev einen Vorsprung von 4:31 Minuten auf Toldi, 6:13 Minuten auf Jan van Berkel, der ebenfalls Positionen gutmachte, und 6:18 Minuten auf Potts.

Ditlev war auf den letzten Kilometern nicht mehr in Gefahr und gewann das Rennen in 7:50:41. Van Berkel zog noch an Toldi vorbei und wurde Zweiter in einer Zeit von 7:53:20. Toldi wurde damit Dritter in 7:54:00.

Michael Weiss lief in 7:56:55 Stunden auf Rang fünf über die Ziellinie.