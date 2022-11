Flora Duffy krönte sich am Freitagnachmittag in Abu Dhabi zur ersten Frau, die jemals vier Triathlon-Weltmeistertitel gewonnen konnte, und unterstrich mit einer weiteren Glanzleistung ihre Position als aktuelle beste Triathletin über die Olympische Distanz.

Die Olympia-Heldin von den Bermudas trotzte den hohen Temperaturen und zeigte wieder einmal, was in ihr steckt, wenn es darauf ankommt. Auf der 40-km-Radstrecke sorgte Duffy gemeinsam mit Taylor Brown für reichlich Dramatik. Lena Meissner als Dritte feierte ein historisches erstes Podium erreichte. Ein weiterer ereignisreicher vierter Platz für Taylor Knibb, die auf dem Rad gestürzt war, sicherte ihr die Bronzemedaille in der Serie.

“Ich bin sehr, sehr stolz darauf”, sagte eine strahlende Duffy hinterher. “Es war ein schwieriger Start in das Jahr für mich, als ich von den Olympischen Spielen und Covid und allem anderen zurückkam, und es hat viel Arbeit gekostet, mich wieder darauf einzustellen, also bin ich begeistert. Ich habe ein paar Mal gelächelt, als es nur um mich und Georgia ging… Ich habe das Gefühl, dass sie mich auf eine andere Ebene bringt. Wir schenken uns gegenseitig keinen Zentimeter, und ich wollte einfach nur sicher sein, denn es ist superheiß da draußen. Als ich in der dritten Runde des Laufs einen kleinen Vorsprung hatte, kam das etwas früher als erwartet, aber ich dachte: ‘Na ja, jetzt muss ich los!

Knibb und Duffy an der Spitze des Schwimmens

Bei Temperaturen um 33 Grad und wenig Schatten auf der Strecke reihten sich die gelben Badehauben der bestplatzierten Athleten rechts vom Ponton am Rande der Yas-Bucht ein. Flora Duffy und Georgia Taylor-Brown erwischten nicht den besten Start im Wasser, kamen aber bald in Schwung und erreichten die erste Boje ohne Probleme mit Taylor Knibb an der Spitze.

Die Amerikanerin kam als Erste aus der Kurve, mit Duffy auf den Füßen vor Beth Potter, Vittoria Lopes und Taylor-Brown auf der fünften Position, und so blieb es auch auf der zweiten 750-Meter-Runde, während Summer Rappaport sich an die Spitze arbeitete, als die sechs in die Wechselzone kamen.

Das deutsche Duo Laura Lindemann und Lisa Tertsch sowie die Niederländerin Maya Kingma waren ebenfalls dabei. Duffy kam gut durch den Wechsel und setzte sich auf der ersten 40-km-Runde ab, Taylor-Brown und Potter folgten ihr, während Knibb etwas Boden auf die sechs Verfolger der Bermudianerin verlor.

9 Damen an der Spitze

Es dauerte nicht lange, bis Knibb aufschloss, ebenso wie die Deutsche Lena Meissner, und hinter den vorderen Neun fuhren Taylor Spivey und Kirsten Kasper zusammen mit 23 Sekunden Rückstand. Cassandre Beaugrand führte weitere 11 Athletinnen an, die die Verfolgung aufnahmen, aber nach drei von neun Runden bereits 54 Sekunden Rückstand auf die Führenden hatten.

An der Spitze trieb Knibb die Fahrerinnen an und versuchte, sich einen Vorsprung zu erarbeiten, so dass die Führenden und die Verfolgerinnen in der Gesamtwertung auf jedes Anzeichen eines amerikanischen Angriffs sowie auf die engen und technischen Kurven achten mussten.

Duffy begann dann, ihre Verfolger zu testen, ein Mini-Break blieb nicht aus, die Führenden zogen sich auseinander und kamen dann immer wieder zusammen, obwohl Lindemann bei dem Tempo abfiel, um sich den Verfolgern anzuschließen, zu denen nun auch Tertsch gehörte, nachdem die Deutsche nach fünf Runden mit 90 Sekunden Rückstand ausgestiegen war.

Duffy, Knibb und Taylor-Brown teilten sich weiterhin die Aufgaben an der Spitze, wobei Potter in der sechsten Runde Probleme hatte und als nächster aus der Spitzengruppe herausfiel und mit 20 Sekunden Rückstand alleine weiterfuhr.

Sturz von Knibb stoppt Attacke

Ein weiteres Drama ereignete sich am Ende der siebten Runde, als Knibbs Rad abrutschte und Kingma mit sich riss. Lopes und Meissner konnten gerade noch ausweichen und mit Duffy und Taylor-Brown an der Spitze bleiben. Knibb kämpfte eine gefühlte Ewigkeit mit ihrer Kette, schaffte es aber dennoch, bis zur Glocke wieder an Kingma heranzufahren, aber es gab nun plötzlich nur noch vier Hauptanwärter auf die Medaillen.

Als die Räder in der zweiten Wechselzone abgestellt wurden, war es keine Überraschung, dass die beiden Titelverfolgerinnen noch einmal gemeinsam auf die Strecke gingen, und die Besten der Welt liefen zwei Runden lang zusammen, wobei die Entscheidung um den Titel und eine epische Saison auf einen 5 km langen Sprint zur Ziellinie hinausliefen.

Duffy bucht Date mit Triathlon-Schicksal

Auf der dritten Runde stellte Duffy die große Frage, und als sie den kleinen Hügel hinauf und zurück ins Herz der Strecke beschleunigte, wurde schnell klar, dass Taylor-Brown keine Antwort hatte. Schon bald war die Bermudianerin außer Sichtweite, die sich von der Hitze nicht beirren ließ und sich voll und ganz auf den vierten Titel konzentrierte, der ihr langsam zustand.

Taylor-Brown beendete eine anstrengende Saison mit der Silbermedaille, während Meissner mit einem mutigen ersten WTCS-Podium vor Knibb belohnt wurde. Leonie Periault (FRA) lief auf den fünften Platz, Lopes wurde hervorragende Sechste vor Spivey, Emma Lombardi (FRA), Miriam Casillas Garcia (ESP) und Cassandre Beaugrand rundeten die Top 10 ab. Julia Hauser belegte schlussendlich als einzige Österreicherin Rang 16.