Um Gold, Silber und Bronze werden nächstes Jahr wieder Österreichs Triathleten und Multisportler bei den Österreichischen (Staats-) Meisterschaften kämpfen. Wo, wann und in welcher Disziplin der jeweilige Meisterschaftsbewerb stattfinden wird, das wurde am vergangenen Wochenende nach Durchsicht der vielen Bewerbungen durch den Vergabeausschuss des Österreichischen Triathlonverband vergeben.

Den Auftakt macht dabei die Duathlon-Ö(ST)M Anfang Mai in Maissau/NÖ. Ende Mai werden in Stubenberg/STMK die Staatsmeister (m/w) auf der Mitteldistanz gesucht, ehe es eine Woche später nach Zell am See-Kaprun/S zur Staatsmeisterschaft über die Olympische Distanz geht. Dabei werden die Titelkämpfe auf dieser Distanz in einem Draftingrennen (Windschattenrennen) für die Athleten bis zur Klasse M/W 40 ausgetragen. Athleten ab 40+ werden weiterhin in einem Rennen ohne Windschattenerlaubnis ihre Titelträger suchen.

Nach der erfolgreichen Premiere der Staatsmeisterschaften im Crosstriathlon im Rahmen der Sport Austria Finals heuer, wird Graz/STMK erneut Schauplatz dieser Meisterschaften. Der Nachwuchs kämpft dann Mitte Juni, einen Tag nach dem Elite-Europacup, in Kitzbühel/T um ÖM-Gold, -Silber und -Bronze. Am selben Tag werden in Klagenfurt/K Österreichs Langdistanz-Staatsmeister (m/w) gesucht.

In Wallsee/NÖ wird im Juli 2023 um die Krone auf der Sprintdistanz gekämpft – wie auch heuer in Wels im Rahmen eines Draftingrennens für die Athleten bis zur Klasse M40. Ende Juli werden dann in Ferlach/K noch die Österreichischen (Staats-) Meisterschaften im Aquathlon ausgetragen. Offen ist derzeit noch der Termin für die Para-Staatsmeisterschaften im Rahmen der D-A-CH Championships. Nach der großartigen Premiere in St. Pölten werden diese im kommenden Jahr wie berichtet in Deutschland ausgetragen. Weiters sind noch die Ö(ST)M-Bewerbe im Wintertriathlon und im Duathlon (Langdistanz) offen.

Datum Disziplin Bewerb Distanzen 01.05.2023 Duathlon Maissauer 2/4 Duathlon Standard Distanz

Sprintdistanz 28.05.2023 Triathlon Omni Biotic Apfelland Triathlon Mitteldistanz 03.06.2023 Triathlon Internationaler Zell am See/Kaprun Triathlon Olymp. Distanz (Drafting)

ÖSTM Junioren und älter

ÖM U23, 24-29, 30-34, 35-39 03.06.2023 Triathlon Internationaler Zell am See/Kaprun Triathlon Olymp. Distanz (non Drafting)

ÖM 40-44, 45-49….. 08.06.2023 Crosstriathlon Crosstriathlon Graz Standard Distanz

Sprintdistanz 18.06.2023 Triathlon Kitzbühel Triathlon – Kitz Tri Games Super Sprint 18.06.2023 Triathlon IRONMAN Kärnten, Klagenfurt – Austria Langdistanz 08.07.2023 Triathlon Sparkassen Mostiman Triathlon Sprintdistanz (Drafting)

ÖSTM Jugend und älter

ÖM Jun, U23, 24-29, 30-34, 35-39 08.07.2023 Triathlon Sparkassen Mostiman Triathlon Sprintdistanz (non Drafting)

ÖM 40-44, 45-49….. 29.07.2023 Aquathlon Ferlach Aquathlon 2023 Standard/NW Klassen offen Para DACH Sprintdistanz offen Wintertriathlon Standard Distanz

Sprintdistanz offen Duathlon Langdistanz