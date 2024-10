Triathlon-Fans aufgepasst: Das ZDF sorgt auch in diesem Jahr für einen sportlichen Höhepunkt und überträgt den legendären Ironman Hawaii live. Am 26. Oktober 2024 können Zuschauerinnen und Zuschauer ab 18:15 Uhr (MESZ) im Livestream auf sportstudio.de hautnah dabei sein, wenn sich die weltbesten Triathleten auf der Big Island messen.

Die Ironman World Championship der Männer gilt als die härteste Einzeletappe im Triathlon und lockt jedes Jahr Tausende Athleten und Millionen Zuschauer an. Die Strecke führt über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und einen Marathonlauf von 42,195 Kilometern. Die anspruchsvolle Kombination aus Schwimmen im Pazifik, dem rauen Radkurs durch Lavafelder und dem abschließenden Marathon unter sengender Sonne macht den Ironman Hawaii zu einer einzigartigen Herausforderung.

ZDF bietet umfassende Berichterstattung

Das ZDF bietet seinen Zuschauern eine umfassende Berichterstattung über das Rennen. Neben dem kompletten Livestream auf sportstudio.de wird die Entscheidung im Marathon und der Zieleinlauf am berühmten Alii Drive auch im linearen Fernsehen übertragen. Ab 00:30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag können Zuschauerinnen und Zuschauer im sportstudio-live dabei sein, wenn die Athleten nach ihrer kräfteraubenden Leistung ins Ziel laufen.

Expertenkommentare und Moderation

Um den Zuschauern das Geschehen noch näher zu bringen, hat das ZDF ein erfahrenes Expertenteam zusammengestellt. Der ehemalige Ironman-Sieger Sebastian Kienle, der 2014 als “King of Kona” in die Geschichte einging, wird als Co-Kommentator an der Seite von Marc Windgassen das Rennen analysieren und spannende Einblicke geben. Die Moderation übernimmt Lena Kesting, die bereits bei der Ironman WM der Frauen in Nizza für das ZDF im Einsatz war.

Wichtige Hinweise zur Übertragung

Livestream: Der komplette Ironman Hawaii wird ab 18:15 Uhr (MESZ) im Livestream auf sportstudio.de übertragen.

Der komplette Ironman Hawaii wird ab 18:15 Uhr (MESZ) im Livestream auf sportstudio.de übertragen. Lineares Fernsehen: Die Entscheidung im Marathon und der Zieleinlauf sind ab 00:30 Uhr im sportstudio-live zu sehen.

Die Entscheidung im Marathon und der Zieleinlauf sind ab 00:30 Uhr im sportstudio-live zu sehen. Zeitumstellung: Bitte beachten Sie, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Uhr umgestellt wird.

Ironman Hawaii – ein Spektakel für alle Sinne

Der Ironman Hawaii ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein kulturelles Spektakel. Die einzigartige Atmosphäre auf Hawaii, die leidenschaftlichen Zuschauer und die beeindruckenden Leistungen der Athleten machen das Rennen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das ZDF lädt alle Sportbegeisterten ein, dabei zu sein und die Faszination des Ironman hautnah mitzuerleben.