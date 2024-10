Sportbrennstoff ist eine spezielle Art von Nahrungsergänzungsmittel, das entwickelt wurde, um Sportler während des Trainings und Wettkämpfen mit der nötigen Energie zu versorgen. Er ist im Grunde genommen der Treibstoff für deinen Körper, der dafür sorgt, dass du länger durchhalten und deine Leistung steigern kannst.

Wie funktioniert SportBrennstoff?

Sportbrennstoff enthält Kohlenhydrate, die der Körper schnell in Energie umwandeln kann. Diese Energie wird dann von deinen Muskeln genutzt, um sich zusammenzuziehen und Arbeit zu leisten. Durch die regelmäßige Zufuhr von Sportbrennstoff während des Trainings kannst du:

Ermüdung hinauszögern: Dein Körper hat ständig Energie zur Verfügung.

Leistung steigern: Du kannst intensiver und länger trainieren.

Regeneration beschleunigen: Die Kohlenhydrate helfen bei der Wiederherstellung der Glykogenspeicher in den Muskeln.

Maximal 5 Zutaten in den Produkten

In SportBrennstoff sind nur maximal fünf Zutaten und der Hersteller verzichtet bewusst auf Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe. Zum Einsatz kommen nur qualitativ hochwertigste Einsatzstoffe mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirkung zur Erreichung der gewünschten Ziele!

Geschmack steht dabei NICHT im Vordergrund. Der Geschmack der Produkte ist weitgehend NEUTRAL, damit das Produkt auch über längere Zeitdauer eingesetzt werden kann, ohne einen “bitteren Beigeschmack”!

SportBrennstoff mit drei verschiedenen Formeln

SportBrennstoff-Produkte sind in drei verschiedenen Formeln erhältlich: Grundlage, Belastung und Wettkampf.

Grundlage ist für Athleten gedacht, die sich in der Anfangsphase ihres Trainings befinden. Belastung ist für Athleten gedacht, die sich in der mittleren Phase ihres Trainings befinden. Wettkampf ist für Athleten gedacht, die an Wettkämpfen oder anderen Veranstaltungen teilnehmen

SportBrennstoff exklusiv in Österreich

SportBrennstoff gibt es in Österreich exklusiv bei Fitomenal – deinem Onlineshop Nummer 1 in Sachen Sporternährung. Sammle mit deiner Bestellung Punkte, welche du in weiterer Folge als Rabatt einlösen kannst.