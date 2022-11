Florian Brungraber (TriPower Freistadt, OÖ) raste bei der Paratriathlon-Weltmeisterschaft heute zu WM-Silber! Nach der Silbermedaille bei den Paralympics im Vorjahr, kürte sich der Oberösterreicher heute eindrucksvoll zum Vize-Weltmeister. Auch Günther Matzinger (TRI-TEAM Hallein, S) konnte mit Platz 5 seine Erwartungen voll erfüllen! Oliver Dreier (Union BSV Attnang/Vöcklabruck, OÖ) belegte in seiner Klasse (PTS4) den guten 12. Platz.

Den Auftakt zum großen Saisonfinale bei den Weltmeisterschaften im Triathlon machten heute die Para-Athleten. In der Klasse PTWC (Para-Triathlon Wheelchair) konnte der Oberösterreicher Florian Brungraber heute mit einer sensationellen Leistung den Vize-Weltmeistertitel erringen. Während der WM-Titel abermals an den Niederländer Jetze Plat ging, hatte Brungraber diesmal im Kampf um Platz 2 gegen Geert Schipper (NED) die Nase vorne. Der Oberösterreicher ging mit knappen Vorsprung nach dem Schwimmen und Handbike auf die Rennrollstuhlstrecke, wo er nichts mehr anbrennen ließ.

„Ich war durchaus fertig im Ziel, aber auch happy. Vize-Weltmeister hört sich nicht nur geil an, sondern ist es auch“, freut sich der Mühlviertler.

In der Klasse PTS5 konnte der zweifache Paralympicssieger in der Leichtathletik, Günther Matzinger, mit einem tollen abschließenden Lauf mit Platz fünf das Optimum herausholen. Wie Brungraber reist der Salzburger mit vielen Punkten für die Weltrangliste im Gepäck nach Hause.

Oliver Dreier, der Weltmeister von 2015 in der Klasse PTS3, landete in der Klasse PTS4 auf dem guten 12. Platz. Aufgrund seiner vor einigen Jahren neuen Einstufung in die Klasse PTS4 ist der Oberösterreicher im Kampf um die vorderen Plätze aktuell leider chancenlos.