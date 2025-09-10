Das OÖ. Triathlon-Finale steigt heuer am Pleschinger See. Nach der letztjährigen Absage startet der Linz-Triathlon am Sonntag wieder durch!

Der Spätsommer-Termin mit 14. September soll heuer für alle Athleten zu einem schönen Saisonabschluss in Linz werden. Über die Sprint- wie auch Olympische Distanz werden über 500 Teilnehmer erwartet. Damit wird am Linzer Badesee in Plesching wieder ordentlich was los sein! TriRun-Obmann Peter Weinzierl freut sich mit seinem Team auf das Rennen, das ja im letzten Jahr komplett dem Dauerregen zum Opfer fiel.

Perfekt auch für Einsteiger

Die kurzen Distanzen und die kompakte Streckenführung machen diesen Triathlon auch für Neueinsteiger ideal. Dazu können die Bewerbe auch als Dreier-Team absolviert werden.

Unterlagen am Vortag abholen

Am Samstag, 13.09. haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich die Starterunterlagen bereits am Vorabend abzuholen. Von 16-18h alles organisieren und am Sonntag früh ohne Stress direkt zum Bike-Checkin. Nutzt diese Chance.

Los geht’s dann so richtig am Sonntag um 9 Uhr mit dem Sprint-Bewerb. Der Olympische Bewerb startet um 10.30h. Danach gibt es um 14.30h noch einen Nachwuchs-Bewerb mit einem Kids-Aquathlon.

Alle Infos zum LINZTRIATHLON am 14. September: https://www.linztriathlon.at