“Nach langem Warten freuen wir uns, die Bühne für die Intermountain Healthcare IRONMAN® World Championship 2021 presented by Utah Sports Commission zu bereiten und unseren Top-Athleten ein atemberaubendes Ziel in St. George, Utah, zu bieten, wo sie um den Weltmeistertitel im Triathlon kämpfen können”, sagte Andrew Messick, President & Chief Executive Officer der IRONMAN Group. “Wir haben ein wahrhaftiges Weltklassefeld von Profi-Athleten am Start, das einen aufregenden Renntag verspricht, den wir so schnell nicht vergessen werden.”

Das Profifeld der Frauen wird angeführt von der Titelverteidigerin und IRONMAN-Weltmeisterin Anne Haug (DEU) und Daniela Ryf (CHE), die als vierfache IRONMAN-Weltmeisterin an den Start geht und sich Hoffnungen macht, ihren Thron zurückzuerobern. Ebenfalls um den ersten Platz kämpfen Laura Philipp (DEU), eine mehrfache IRONMAN-Siegerin mit großen Siegen beim IRONMAN Austria und IRONMAN Finland 2021; Heather Jackson (USA), eine mehrfache IRONMAN-Siegerin und amtierende Top-Amerikanerin bei der IRONMAN-Weltmeisterschaft nach einem fünften Platz 2019 und einem dritten Platz 2016; und Skye Moench (USA) aus Salt Lake City, die sich nach ihrem Sieg beim Little Debbie IRONMAN Chattanooga presented by McKee A Family Bakery 2021 immer mehr der Herausforderung stellt. Weitere Namen, die es zu beachten gilt, sind Kat Matthews (GBR), Lisa Norden (SWE) und Ruth Astle (GBR), die alle auf das Podium stoßen könnten.