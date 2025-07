in

Bei den Frauen dominierte die amtierende Ironman Weltmeisterin Laura Philipp (GER) und gewinnt den Challenge Roth 2025 mit einer Zeit von 8:18:18 Stunden . Kurz vor dem Wechsel vom Fahrrad zum Laufen konnte sie die Führung übernehmen und baute dann die Führung konstant bis zum Ziel aus. 19:21 Minuten später kam die Australierin Grace Thek ins Ziel (08:37:39) und wurde damit Zweiter. Die Schweizerin Alanis Siffert legte von Beginn an ein sehr hohes Tempo vor und konnte lange Zeit die Spitzenposition halten. Doch in der Laufdisziplin reichte die Kraft nicht mehr, aber sie sicherte sich dennoch als Dritte mit 08:41:41 Stunden einen Podiumsplatz.

