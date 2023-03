Es gibt unzählige Anbieter von Neoprenanzügen. Während das Grundmaterial bei fast allen Anzügen ident ist, unterscheiden sich die Anzüge dennoch in Schnitt, Qualität und Know How. Martin Keiml ist nicht nur diplomierter Schwimmtrainer, der weiß, worauf es beim Schwimmen ankommt, sondern auch Experte für Neoprenanzüge und setzt auf die französische Marke “Mako”

Mako ist ein französischer Neoprenhersteller, der bereits seit 2008 Triathlon- Neoprenanzüge entwickelt. Diese werden von Triathleten für Triathleten entwickelt, sind also ganz auf die Bedürfnisse und Anforderungen in der Auftaktdisziplin im Triathlon zugeschnitten. Mako ist seit einigen Jahren offizieller Neopren- Ausstatter des Österreichsichen Triathlonverbandes. Triathleten mit einer Jahreslizenz des ÖTRV erhalten bei den allen Partnern vergünstigste Konditionen. Mit der Classic- Jahreslizenz gibt es 10% Rabatt, mit einer Premium- Lizenz gibt es 15% Rabatt. Im Falle der TOP- Triathlonneoprenanzüge ist der Rabatt damit sogar höher wie die Kosten der Jahreslizenz. Die Jahreslizenz ist damit quasi schon finanziert und zusätzlich erhält man noch einen tollen Versicherungsschutz bei seinen Triathlon-Starts.

Warum Mako Neoprenanzüge?

Die Frage ist für den Experten rasch geklärt: “Mako- Neoprenanzüge zeichnen sich insbesondere durch eine enorme Schulterbeweglichkeit sowie einem weiten Halsausschnitt aus. Dieser spezielle Schnitt von Mako ermöglicht es, das auch bei der Armstreckung über Kopf das Neoprenmaterial immer noch entspannt ist und kein “Gegenzug” zu spüren ist. Der Halsauschnitt ermöglicht eine gute Kopfbeweglichkeit, schnürt beim Hals nicht ein und ist trotzdem dicht,” so Martin Keiml.

Auch das Kundenservice von Mako spricht für sich: Auf alle Anzüge gibt es zwei Jahre Garantie. Bei den Partner-Events gibt es auch die Möglichkeit, kleinere Reparaturen kostenlos vor Ort durchführen zu lassen und auch ein kostenloses Service am Saisonende ist inkludiert. “Mako- Athleten sollen mit ihrem Anzug zufrieden sein und sich auf die Bewerbe konzentrieren können. Um den Rest kümmert sich das Team von Makosport Österreich,” verspricht Keiml beste Qualität und schnellere Schwimmzeiten.

Termine für Testschwimmen

Mako- Neoprenanzüge können bei zahlreichen Testschwimmen österreichweit die ganze Saison über getestet werden. Das erste Testschwimmen findet im Rahmen des Swim-Run Bewerbes am 26. März in der Südstadt statt. Teilnehmer und Interessenten können hier auch gleich die Mako- Neoprenanzüge testen.

Weitere Testschwimmen finden dann österreichweit in beinahe allen Bundesländern statt. Über die Saison ist Mako auch bei zahlreichen Bewerben mit Neoprenverleih und Testschwimmen vertreten. So z.B. beim Seestadt Triathlon, der ALOHA SPORT Rennserie in Oberösterreich und den p3- Bewerben in und um Wien. Alle Termine sind auf den sozialen Kanälen sowie auf der Homepage von Makosport Österreich ersichtlich. Auf der Homepage kann man auch gleich seinen Platz bei einem Testschwimmen buchen, die Termine werden laufend ergänzt.

Testschwimmen – Alternativen

Falls gerade kein Testschwimmen in deiner Nähe stattfindet gibt es eine Reihe von Alternativen. Bereits während der COVID- Pandemie und den Lockdowns hat sich das “Testschwimmen zu Hause” bewährt. Nach einer ausführlichen telefonischen Beratung wird einfach der passende Neoprenanzug zugesendet. Dann hat man selbst zwei Wochen Zeit, den Neoprenanzug zu Hause in der gewohnten Umgebung zu testen. Danach entscheidet man sich, den Anzug zu behalten oder schickt ihn einfach zurück. Vereine können auch Testsets bestellen oder bei entsprechendem Interesse werden auch vereinsinterne Testschwimmen organisiert. Wer einen Mako – Neoprenanzug testen will, für den findet sich auch das entsprechende Angebot!

Neoprenverleih bei Veranstaltungen

Neoprenanzüge können für einzelne Bewerbe auch ausgeliehen werden. Dies ist sowohl vor Ort möglich als auch schon bis zu zwei Wochen vor dem Bewerb. Damit hat man die Möglichkeit, auch schon im Training mit dem Neo zu schwimmen um sich besser auf den Bewerb vorbereiten zu können. Dies funktioniert ähnlich wie beim “Testschwimmen zu Hause” mit telefonischer Beratung und Versand des Neos bis zu zwei Wochen vor dem Bewerb. Nach dem Bewerb sendet man den Neoprenanzug dann wieder zurück oder kann ihn auch vor Ort bei der Veranstaltung zurück geben. Bei einem späteren Kauf wird der Mietpreis auch angerechnet.