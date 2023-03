Der Oberösterreicher Florian Brungraber ist am Samstag im Rahmen der Gala-Veranstaltung des europäischen Triathlonverbandes zu Europas Para-Triathleten des Jahres 2022 gekürt wurden.

Nach seinem Sieg beim Auftakt in Abu Dhabi (VAE) am Freitag ging es für den Tokio-Silbermedaillengewinner gleich zurück nach Wien und weiter nach Samorin südöstlich von Bratislava, wo am Samstag Abend Europas Triathlet:innen des Jahres gekürt wurden. Unter Anwesenheit von Europe Triathlon Präsident Renato Bertrandi und u.a. der Präsidentin des internationalen Triathlonverbandes, IOC-Mitglied Marisol Casado, konnte Brungraber den Award zum “Para-Triathleten des Jahres 2022” entgegennehmen.

“Es fühlt sich großartig an, diese Auszeichnung in den Händen zu halten und macht mich stolz. Es ist nicht bloß eine Sache, die ich in meinen Händen halten kann, es gibt mir Motivation für die kommenden Saisonen und für mein Ziel, die Paralympics 2024 in Paris. Danke an den europäische Verband!”, so der 38-Jährige.

„Das ist mehr als gerechtfertigt, da Flo über Jahre zu den stabilsten und erfolgreichsten Para-Athleten weltweit zählt und vor allem mit seiner fairen Art und professionellen Einstellung auch ein Botschafter für den Parasport ist. Danke auch an Oliver Laaber, der als Para-Referent im ÖTRV sehr viel Basisarbeit leistet“, zeigte sich die österreichische Abordnung bestehend aus ÖTRV-Vizepräsident Andreas Paschinger und ÖTRV-Generalsekretär Herwig Grabner sehr erfreut.