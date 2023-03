“Jeder soll die Möglichkeit haben am Lauf entlang des wunderschönen Wörthersees und Zeller Sees teilzunehmen und eine spektakuläre Atmosphäre genießen können,” so verlautbart IRONMAN Austria die neuen IRONMAN Night Runs im Rahmen der IRONMAN Bewerbe beim IRONMAN Austria und beim IRONMAN 70.3 Zell am See.

Ab sofort sind die beliebte Breitensportveranstaltungen im Rahmen der IRONMAN Events sowohl für Frauen, wie auch Männer geöffnet und sprechen somit eine größere Zielgruppe an. Denn wenn die Damen beim IRONMAN starten, haben so auch die Männer ihre Laufveranstaltung, an der sie teilnehmen können.

Und das schönste daran: Alle laufen über die gleiche Finishline und können das geniale Ambiente eines Zieleinlaufs genießen.

Die Anmeldung zu den IRONMAN Austria Night Runs ist bereits auf der Homepage von IRONMAN Austria möglich. In der Anmeldegebühr von 15 Euro (+ 9% Bearbeitungsgebühr) ist auch ein Finisher-Shirt inkludiert.