Der Linz Triathlon 2023 muss leider abgesagt werden.

Die Pressemitteilung der Veranstalter im Detail:

„mit Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass der FH OÖ LINZTRIATHLON 2023 heuer am 10. Juni nicht stattfinden wird. Wir haben uns in der letzten Zeit intensiv mit den Rahmenbedingungen für unseren Triathlon auseinandergesetzt und sehen nun den Zeitpunkt gekommen, um rechtzeitig die Veranstaltung abzusagen.

Das veränderte Anmeldeverhalten der Athleten mit immer späteren Nennungen machen die Planung einer so großen Veranstaltung sehr schwierig und sogar riskant. Die bisher deutlich hinter den Erwartungen liegenden Anmeldezahlen sind daher, für uns als ehrenamtlicher Verein, ein zu großes Risiko um die Veranstaltung dieser Größe zu finanzieren.

Ein weiterer gewichtiger Punkt ist, dass für die Organisation des Triathlons und aller seiner Vorbereitungen, in der Freizeit des OK-Teams, immer weniger Ressourcen bleiben. Die beruflichen und privaten Veränderungen des Kernteams lassen es einfach nicht mehr zu den Linz-Triathlon in seiner bekannten Form in einer vernünftigen Qualität vorzubereiten und dann auch durchzuführen. Es wurde eine Belastungsgrenze erreicht, die nach neuen Wegen ruft.

Somit wird nach fast 20 Jahren Triathlon am Linzer Pleschinger See ein Schritt zur Veränderung notwendig. Der Linz-Triathlon ist ja noch einer der letzten Triathlons, die (nur) von einem Verein organisiert werden. Von ehrenamtlichen TriRun-Mitgliedern samt Familien und Freunden in deren Freizeit. Eine Sache, die heute schon fast aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Sehr verständlich, dass sich die Bereitschaft der vielen Helfer immer mehr in Grenzen hält, bei der Jahr für Jahr steigenden Belastung einen Triathlon durch mehrere Bezirke und im Umfeld einer Großstadt zu organisieren.“

Wichtige Fakten zum Schluß:

• Bisher geleistete Startgelder werden zurückbezahlt

• Der HYPO Kids-Triathlon wird stattfinden am geplanten Wochenende (8.-10. Juni)