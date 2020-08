Cremig. Knusprig. Köstlich. So schmecken BE-KIND Proteinriegel

“Proteinriegel – dabei denkt man normalerweise an den schnellen Energiebooster oder den Kick vor dem Workout. Ab sofort ist Umdenken angesagt. Denn wer in den neuen BE-KIND Proteinriegel beißt, denkt zuerst: Wie köstlich! Möglich macht das pflanzliches, natürliches Protein, das unter anderem aus ganzen Nüssen stammt. So wird BE-KIND Protein zum perfekten Snack für alle, die sich einen Energie-Booster wünschen, der wirklich schmeckt.” Der Werbetext der neuen BE-KIND Proteinriegel liest sich verlockend und verspricht viel. Eine Kostprobe bekommen alle Athleten beim ALOHA TRI Steyregg und ALOHA TRI Traun. Unser Redaktionsteam hat sich bereits vorab den Riegel im Fachhandel geholt und getestet.

Das Besondere am neuen Riegel: Man weiß hier hundertprozentig, was drinsteckt. Nämlich beste und natürliche Zutaten, die man sehen und aussprechen kann. Über 50 Prozent ganze Nüsse zum Beispiel, die allein acht Gramm Protein liefern. Insgesamt stecken 23 Prozent pflanzliches Protein in jedem Riegel. Wer so snackt, gönnt sich zum einen ein Geschmackserlebnis, das man von den üblichen hoch verarbeiteten Proteinriegeln so gar nicht gewohnt ist. Gleichzeitig tut man sich etwas Gutes, da pflanzliches Protein einer der wesentlichen Nährstoffe ist, die der Körper für Muskeln und Knochen braucht. Dazu kommt, dass der BE-KIND Protein-Riegel ohne künstliche Geschmacks-, Farb- und Konservierungsstoffe auskommt, glutenfrei ist und einen niedrigen glykämischen Index aufweist.

Und wann ist die beste Zeit für BE-KIND Protein? Eigentlich hat der Riegel immer Prime Time: Vor oder nach dem Workout. Zwischendrin, wenn man wenig Zeit, aber Lust auf einen Snack hat, wenn man mit Kindern unterwegs ist. In jeder Situation ist BE-KIND Protein genau das Richtige, um sich zwischendurch einen Energieschub zu holen – mit viel Geschmack.

Seit Februar gibt es BE-KIND Proteinriegel überall im österreichischen Handel und online, in den Sorten: „Crunchy Peanut Butter“, „Double Dark Chocolate Nut“ und „Toasted Caramel Nut“. Und natürlich erhalten ihn alle Teilnehmer beim ALOHA TRI Steyregg und ALOHA TRI Traun.