Lokale Medien berichten: IRONMAN Italy 2020 abgesagt?

Wie lokale Medien berichten, ist der IRONMAN und IRONMAN 70.3 Event in Cervia, Italien für 2020 abgesagt. Ursprünglich war die Veranstaltung für den 17. bis 20. September geplant und wurde erst kürzlich aufgrund einer Regionalwahl auf 26. und 27. September verschoben. Der Bewerb soll nun doch nicht wie geplant durchgeführt werden können.

Die Absage trifft die Stadt Cervia schwer, denn die größte IRONMAN Veranstaltung in Europa sollte die angespannte Saison in der Touristenhochburg verlängern und den Einnahmenverlust verringern. In den nächsten Tagen wird die offizielle Stellungnahme erwartet. Die Absage wird mit den wieder steigenden Infektionszahlen mit COVID-19 begründet werden. Erwartet wird, dass auch gleich der Termin für das Event 2021 verkündet wird.