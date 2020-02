Coronavirus: WTS Abu Dhabi 2020 vorerst abgesagt

Die International Triathlon Union hat in Absprache mit dem Abu Dhabi Sports Council beschlossen, den ITU-World Triathlon 2020 in Abu Dhabi, den Paratriathlon-Weltcup in Abu Dhabi und den Mixed Relay Bewerb in Abu Dhabi als Vorsichtsmaßnahme zu verschieben, um die Verbreitung des nCoV Coronavirus einzuschränken.

Die Veranstaltung sollte vom 5. bis 7. März auf der Insel Yas in Abu Dhabi stattfinden, wo in den letzten Tagen einige Fälle gemeldet wurden.

Die ITU, das lokale Organisationskomitee und das Abu Dhabi Sports Council prüfen mögliche Termine für die Verschiebung der Veranstaltung im März oder April.