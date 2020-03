Coronavirus: IRONMAN Südafrika 2020 vorerst abgesagt

In Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium der Provinz und Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat das IRONMAN-Team in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden beschlossen, die ursprünglich für den 29. März geplante IRONMAN®-Afrikameisterschaft 2020 in Nelson Mandela Bay auf 15. November zu verschieben. Athleten, die für die Veranstaltung registriert sind, erhalten eine E-Mail mit weiteren Details.

Eine Übersicht über alle internationale Bewerbe, welche aufgrund des Coronavirus abgesagt werden mussten, gibt es hier.