Challenge Family stellt sich neu auf – Umzug nach Amsterdam

Die Challenge Family stellt sich neu auf. Der bisherige Geschäftsführer Zibi Szlufcik wechselt von der Position des CEO in den Verwaltungsrat und wird Präsidenten des Verwaltungsrates. Ihm unterstellt das operative Board mit Jort Vlam, Richard Belderok und Jefry Visser. Szlufcik wird die CEO-Funktion an Jort Vlam übergeben. Jefry Visser und Richard Belderok werden Chief Operating Officer (COO) bzw. Chief Technical Officer (CTO). Der Hauptsitz der CHALLENGEFAMILY wird sich in Almere, Niederlande befinden.

Das Jahr 2019 verlief für die CHALLENGEFAMILY mit fast 40 Rennen weltweit sehr zufriedenstellend in Bezug auf Rennqualität, Sportlerzufriedenheit und Athletenzahlen. Zibi Szlufcik: „Um diesen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten, die Anzahl der Athleten zu erhöhen, das Rennerlebnis zu verbessern und das Portfolio zu erweitern – haben wir beschlossen, das Management der Challenge Family zu stärken, um unseren Kunden einen noch besseren Service und Support zu bieten. Deshalb wird CHALLENGEFAMILY von einem Board of Directors geleitet, das am 1. Januar 2020 ihre Arbeit aufnahm.“ Während Vlam, Belderok und Visser die tägliche und operative Führung übernehmen, wird sich Szlufcik als Präsident des Verwaltungsrates voll und ganz auf Markenstrategie, Partnerschaften und die Entwicklung des Rennportfolios konzentrieren.

Vlam, Belderok und Visser sind in der Challenge Family bekannt für ihre aussergewöhnlichen Leistungen im Rahmen der CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM bekannt: Vlam als Commercial Director, Belderok als Race Director und Visser als Operational Director. Mit ihrem Team von über 700 Freiwilligen haben sie jedes Jahr ein Rennen mit über 4000 Teilnehmern aufgebaut, das durch die Ausrichtung von sieben ETU-Meisterschaften und der ITU-Multisport-Weltmeisterschaft 2020 in Almere belohnt wurde.

CHALLENGEFAMILY ist #AllAboutTheAthlete und dies bleibt das Hauptziel der Challenge Family.