Nach zwei Europacupsiegen im heurigen Jahr hat Carina Reicht heute in Rom ihrer Karriere ein nächstes Highlight hinzugefügt. Die Steierin gewinnt den Triathlon-Weltcup in Rom (ITA) und steht damit erstmals am höchsten Treppchen im Triathlon-Weltcup. Mit einem Top 10 Platz durch Lukas Pertl dürfen auch Österreichs Herren jubeln.



Mit Laufbestzeit zum Sieg

Bei 13°C Außen- und 15°C Wassertemperatur steig Carina Reicht heute bei ihrem erst vierten Weltcup als 34. aus dem Wasser. Während sich am Rad die Holländerin Dreijling und die Britin Rodda absetzen konnten, konnte sich die Steirerin in der großen Verfolgergruppe dahinter positionieren. Die Führenden konnten bis zur zweiten Wechselzone konstant 25 bis 30 Sekunden Vorsprung halten. Zuwenig für die starken Läuferinnen, wie sich gleich herausstellen sollte.

Bereits auf der ersten von zwei Runden konnten die beiden überholt werden und Reicht lief in einer Fünfergruppe hinter der Französin Dodet auf dem 5km langen abschließenden Laufkurs. Bei einer Bergab-Passage rund 1,5km vor dem Ziel setzte die 24-Jährige dann die entscheidende Attacke. Dass sie zu den besten Läuferinnen zählt, bewies sie unter anderem heuer durch die Verbesserung der nationalen Rekorde über fünf und kürzlich auch über 10km im Laufen.

Auf den abschließenden Metern baute sie ihren Vorsprung solide aus und überquerte als Siegerin die Ziellinie. Nach Lisa Perterer 2018 (ebenfalls in Italien, Cagliari) ist dies der zweite volle Erfolg einer Österreicherin im Tirathlon-Weltcup.

„Ich hatte ein gutes Gefühl beim Lauf und hatte auf der ersten Runde die volle Kontrolle. Ich wusste, dass ich noch etwas pushen kann, was ich dann auch auf der zweiten Runde tat, und es ging auf!“, so Reicht glücklich im Ziel.

Ergebnis Weltcup Rom (ITA)

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Rad, 5km Laufen)

1. Carina Reicht (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 1:00:13h

2. Sandra Dodet (FRA), 1:00:18h

3. Franka Rust (GER), 1:00:20h

Top 10 durch Pertl bei den Herren

Auch Österreichs Herren durften kurz nach den Damen jubeln. Lukas Pertl (TRI TEAM Hallein, S), der nach seinem Afrikacupsieg vor zwei Wochen in der Vorwoche bei der WM-Serie in Weihai (CHN) im Einsatz war, schaffte heute gemeinsam mit seinem Bruder Philip und dem Tiroler Luis Knabl nach dem Schwimmen den Sprung in die 37-köpfige Führungsgruppe am Rad.

In der darauffolgenden Laufentscheidung lief der Salzburger mit der achtschnellsten Laufzeit auf Rang 10 und holte sein viertes Weltcup Top 10 Ergebnis seiner Karriere. Lediglich 14 Sekunden fehlten aufs Podium. Bruder Philip lief hinter Knabl auf Platz 19. Der Oberösterreicher Thomas Windischbauer wurde bei seinem vierten Weltcupeinsatz 54. Der Sieg ging an den Belgier Arnaud Mengal

Ergebnis Weltcup Rom (ITA)

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Rad, 5km Laufen)

1. Arnaud Mengal (BEL), 54:04min

2. Izan Edo Aguilar (ESP), 54:05min

3. Nathan Grayel (FRA), 54:06min

10. Lukas Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 54:20min

18. Luis Knabl (Tri Team Oberland, T), 54:56min

19. Philip Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 54:56min

54. Thomas Windischbauer (starlim racing team Wels, OÖ), 58:28min