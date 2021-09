Bei über 25°C Außentemperatur und einer Wassertemperatur von 27°C fand heute in Valencia (ESP) die Europameisterschaft im Paratriathlon statt. Es galt 750m zu schwimmen, 20km Rad zu fahren und 5km zu laufen. Bereits beim Schwimmen zeigte Brungraber, dass heute wieder mit ihm zu rechnen ist. Nach 10:21min wechselte der Oberösterreicher auf die Radstrecke. Vorne weg einmal mehr ein uneinholbarer Jetze Plat (NED).

Erwartungsgemäß kam auf den drei Radrunden der Holländer Geert Schipper von hinten und wechselte rund eine halbe Minute vor Brungraber auf die Laufstrecke (Rennrollstuhl). Der rot-weiß-rote Silbermedaillengewinner von Tokyo baute Druck auf den Holländer auf, dieser kam bei einer Kehrtwende zu Sturz und Brungraber verringerte den Abstand. Auf der letzten Runde zog Brungraber dann am Holländer vorbei und es kam zum Zielsprint. Im packenden Finish hatte der ÖTRV-Paranationalteam-Athlet dann noch die frischeren Arme und holte sich sensationell Silber.

“Ich bin hier mit gemischten Gefühlen hergekommen. Das Rennen in Tokyo hat mir eindeutig viel Energie gekostet. Aber ich habe gewusst, dass ich muskulär fit bin. Am Rad konnte ich gut drücken, es war mir aber klar, dass Geert kommen würde. Ich habe versucht auf meinem Limit zu bleiben und den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Es war sauknapp aber ein irrsinnig geiles Rennen. Damit habe ich eine Freude!”, so Brungraber glücklich im Ziel.

Oliver Dreier zeigte sich zuvor mit einem tollen 6. Platz in seiner Klasse zufrieden.

Ergebnis Europameisterschaft Paratriathlon, Valencia (ESP), PTWC

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

1. Jetze Plat (NED), 57:51min

2. Florian Brungraber (TriPower WimbergerHaus Freistadt, OÖ), 1:00:20h

3. Geert Schipper (NED), 1:00:21h