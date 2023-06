Alistair Brownlee wird weder beim IRONMAN Austria an diesem Wochenende noch beim IRONMAN France am darauffolgenden Wochenende an den Start gehen.

Der zweifache britische Triathlon-Olympiasieger wollte sich an diesem Wochenende in Österreich für die IRONMAN-Weltmeisterschaft in Nizza im September qualifizieren, nachdem er beim unglücklichen IRONMAN Hamburg am 4. Juni nicht an der Startlinie mit Jan Frodeno stehen konnte.

Brownlee zog sich zu Beginn der Saison auch vom IRONMAN Südafrika zurück. Sein einziges Rennen im Jahr 2023 war ein sechster Platz bei den PTO Tour European Open auf Ibiza im vergangenen Monat.

Am Freitagmorgen wurde bestätigt, dass Brownlee nicht in Klagenfurt an den Start gehen wird und auch nicht an der alternativen Option einer WM-Generalprobe in Nizza am Sonntag teilnehmen wird. Da es weniger als einen Monat dauert, bis das Qualifikationsfenster für die Weltmeisterschaft schließt, werden Brownlees Möglichkeiten immer begrenzter.