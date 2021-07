Der Norweger Kristian Blummenfelt krönte sich in Tokyo zum Olympiasieger im Triathlon über die Olympische Distanz. In einem harten Kampf konnte er sich auf der Laufstrecke gegen den jungen Briten Alex Yee durchsetzen, der das letzte World Triathlon Event für sich entschieden hatte. Rang 3 ging an den Neuseeländer Hayden Wild.

Nicht so gut lief es für Luis Knabl. Auf dem Rad in einer Gruppe um Rang 25 brach ihm bei einem Antritt aus der Schikane sein Schaltwerk und Knabl kam zu Sturz.

Lukas Hollaus beendete seine ersten und auch letzten Olympischen Spiele auf Fang 34: „Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Ich habe leider den Zug verpasst, aber trotzdem war es eine gute Schwimmleistung von mir. Am Rad habe ich alles gegeben, hatte aber in der Gruppe keine Unterstützung und auch im Lauf hab ich mein Bestes gegeben. Es war extrem warm. Ich habe am Rad mehr alleine arbeiten müssen, als die große Gruppe vorne“, sagte Hollaus im Ziel, „es war mein letztes Rennen auf der olympischen Distanz und es war mir eine Riesenehre, dass ich hier dabei sein durfte.“