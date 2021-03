Dick Hoyt, die Ikone des Ausdauersports, der seinen Sohn Rick (er war an den Rollstuhl gebunden) landesweit durch Tausende von Marathons und Triathlons geschoben hat, ist heute Morgen verstorben. Er war 80 Jahre alt.

Der langjährige Teilnehmer am Boston-Marathon und an der IRONMAN World Championship hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach Angaben seiner Familie starb er am frühen Mittwochmorgen im Schlaf.

Dick begann seine Laufkarriere 1977 mit Sohn Rick, als Rick den Wunsch äußerte, an einem 5-Meilen-Straßenrennen teilzunehmen. Rick war an den Rollstuhl gefesselt und gelähmt. Laut der Team Hoyt-Website sagte Rick nach dem Ereignis zu seinem Vater: “Papa, wenn ich renne, fühle ich mich nicht behindert.”

Dieses eine Ereignis leitete eine jahrzehntelange Ausdauersportgewohnheit ein. 1981 lief das Team Hoyt zum ersten Mal den Boston-Marathon. Sie würden insgesamt 32 Läufe des Boston-Marathons absolvieren, wobei der letzte Lauf im Jahr 2014 stattfand. Sie wollten den Lauf finishen, der durch die tragischen Bombenanschläge des Vorjahres unterbrochen wurde.

Sie absolvierten auch sechs IRONMAN Events zusammen, darunter zwei Ironman-Weltmeisterschaften 1989 bzw. 1999.

Die letzten anderthalb Jahre waren für das Team Hoyt schwierig. Dicks Ersatzläufer Bryan Lyons starb nach seinem Rücktritt vom Wettbewerb plötzlich im Juni 2020.