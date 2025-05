Eine weitere Traditionsveranstaltung verschwindet in Österreich von der Bildfläche.

Der Ausee Triathlon in Blindenmarkt war eine traditionsreiche Sportveranstaltung, die seit 1992 jährlich am Ausee im Mostviertel (Niederösterreich) ausgetragen wurde. Er gilt als einer der ältesten und bekanntesten Triathlon-Events in Niederösterreich.

Wichtige Meilensteine und Merkmale:

Gründung und Anfänge: Der Triathlon wurde vom Tria Team NÖ West ins Leben gerufen, das 1989 gegründet wurde. Der erste „Raiffeisen Ausee Triathlon“ fand im Jahr 1993 statt.

An die großen Erfolge des Ausee Triathlon konnte die Veranstaltung allerdings danach nicht mehr anschließen und verzeichnete einen Rückgang der Teilnehmerzahlen – auch aufgrund der wachsenden Konkurrenz von Triathlon-Veranstaltungen rund um den 15. August – den traditionellen Austragungstermin

Distanzen: Angeboten wurden typischerweise ein Sprint-Triathlon (meist 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5,1 km Laufen) und ein kürzerer Fun-Triathlon (oft 200-250 m Schwimmen, 10-12 km Radfahren, 1,7 km Laufen).

Besondere Atmosphäre: Die Veranstaltung war bekannt für ihre tolle Stimmung, die durch Zuschauer, Badegäste, Schlagzeuger und Moderatoren am Ausee erzeugt wurde. Seit 2003 gab es zudem ein großes Zelt für die Siegerehrung direkt am Seegelände.

Termin: Traditionell fand der Ausee Triathlon am 15. August statt.

Der Ausee Triathlon hatte sich über die Jahre hinweg als eine der schönsten und größten Sprint-Triathlon-Veranstaltungen in Österreich etabliert und zog sowohl regionale Athleten als auch Teilnehmer aus dem In- und Ausland an.