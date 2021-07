Nur wenige Tage nach dem Triathlon in Gerasdorf in Niederösterreich, muss auch der Kraigersee-Triathlon in Kärnten abgesagt werden. Grund hierfür ist aber nicht COVID-19, sondern private Gründe, wie der Veranstalter auf seiner Facebook Seite bekannt gibt.

Wir müssen Euch leider mitteilen, dass es heuer keinen Triathlon am Kraigersee geben wird. Aus beruflichen und privaten Gründen ist es uns leider nicht möglich, die für eine Organisation einer qualitativ hochwertige Sportveranstaltung notwendige Zeit und Energie aufzubringen.

Es tut uns sehr leid, dass wir diese Entscheidung treffen mussten. Wir versprechen Euch aber, dass es nächstes Jahr wieder einen Triathlon am Kraigersee geben wird. Wir werden unsere Kräfte sammeln und uns in Kürze auf die Planung für 2021 konzentrieren.