Das Highlight der IRONMAN Saison: Die Weltmeisterschaft in Nizza

Das große Finale der professionellen Langdistanz-Saison der Männer findet am Sonntag, den 14. September, statt. Bei der IRONMAN-Weltmeisterschaft 2025 in Nizza treffen die Superstars des Sports aufeinander.

Wie in den letzten Jahren starten die Männer und Frauen bei separaten Rennen. 2025 allerdings zum Letzten mal. Nizza ist in diesem Jahr Austragungsort für das Rennen der Männer, während die Frauen etwas mehr als einen Monat später auf Hawaii um den Titel kämpfen.

Fast alle Top-Athleten sind an der Côte d’Azur dabei. Das macht das Rennen umso spannender, da die beiden größten Favoriten, Kristian Blummenfelt und Sam Laidlow, zum ersten Mal in dieser Saison direkt aufeinandertreffen – und beide in Topform sind.

Die beiden ehemaligen Champions sind nicht die einzigen Titelträger im Feld. Auch der amtierende Champion Patrick Lange und Gustav Iden sind am Start und befinden sich in der besten Verfassung, die sie bisher in 2025 gezeigt haben.

Datum, Startzeit und Live-Übertragung

Das Profi-Rennen der Männer in Nizza startet am Sonntag, den 14. September, um 07:05 Uhr Ortszeit am Plage des Ponchettes.

Die Live-Übertragung ist für weltweite Zuschauer auf verschiedenen kostenlosen Plattformen verfügbar, darunter proseries.ironman.com, DAZN und YouTube. In den USA und Kanada können Sie das Rennen auf Outside TV verfolgen, in Frankreich auf L’Équipe und in Deutschland auf ZDF Online.

Der IRONMAN Tracker auf Ihrem Smartphone ist wie immer dein unverzichtbarer Begleiter, um alle Rennereignisse live zu verfolgen.

Welche Profis starten bei der IM-WM in Nizza?

Beginnen wir mit den vier ehemaligen Champions. Patrick Lange (GER) muss als dreifacher Sieger zuerst genannt werden. Seine Aufholjagd beim Marathon im letzten Jahr auf Hawaii ist noch gut in Erinnerung.

Für den 39-Jährigen verlief die Saison 2025 nicht wie geplant. Bei seinen bisherigen zwei Rennen spielte er keine Rolle (17. beim 70.3 Oceanside und Siebter beim IRONMAN Frankfurt), was hauptsächlich an einer Entzündung der Adduktorensehne lag, die ihn lange außer Gefecht setzte. Letzte Woche sagte er jedoch: „Die Verletzungsprobleme vom Saisonbeginn sind lange hinter mir, und ich habe das Gefühl, zur richtigen Zeit den richtigen Gang einzulegen.“ Er verdient vollen Respekt.

In Bezug auf die beste Langdistanz-Form in diesem Jahr kommt man jedoch nur schwer an dem Champion von 2021, Kristian Blummenfelt (NOR), vorbei. Seine Saison war nahezu makellos. Sein 15. Platz beim 70.3 Oceanside kann man ignorieren, da ihn ein platter Reifen rund 14 Minuten kostete. Seitdem ist er wieder in Topform und ungeschlagen, mit Siegen beim IRONMAN Texas, 70.3 Pays d’Aix und IRONMAN Frankfurt.

Niemand im Feld kann das übertreffen, aber Sam Laidlow kommt ihm nahe. Der Franzose hatte in der ersten Jahreshälfte Probleme, in Form zu kommen, meldete sich aber mit einem beeindruckenden Sieg beim Challenge Roth zurück, gefolgt von einem weiteren Sieg beim ersten IRONMAN Leeds drei Wochen später. Sein Selbstvertrauen ist zurück, und man erinnere sich: er war der überlegene Sieger, als die IM-WM 2023 das letzte Mal in Nizza stattfand.

Gustav Iden (NOR), der Sieger von 2022 auf Hawaii, hat einen längeren Weg hinter sich und hat seitdem keine Langdistanz mehr gewonnen. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass es in die richtige Richtung geht, aber ob er im entscheidenden Moment ganz vorne mitmischen kann, bleibt abzuwarten.

Der großartige Däne Magnus Ditlev wurde hier 2023 Dritter und im letzten Jahr Zweiter hinter Lange. Wird die Serie anhalten und ihm den ersten Weltmeistertitel einbringen? Ein Sieg beim IRONMAN Südafrika war ein guter Start in die Saison, aber seitdem hat er dieses Niveau nicht mehr ganz erreicht, auch wenn er beim IRONMAN Frankfurt durch eine bizarre Strafe behindert wurde.

Rudy von Berg (USA) komplettierte im letzten Jahr das Podium in Kona und hat auf den Straßen, die er gut kennt, große Chancen, da er in der Gegend aufgewachsen ist. Vor zwei Jahren wurde er hier trotz verletzungsbedingter Vorbereitung Vierter und ist ehemaliger Sieger des IRONMAN und 70.3 Nizza.

Als Wildcard könnte Marten Van Riel (BEL) ins Spiel kommen. Er dominierte im letzten Jahr die T100-Serie und gewann im Juni den 70.3 Nizza. Seine Langdistanz-Erfahrung ist begrenzt und er ist gerade erst nach einer Knöchelverletzung wieder voll fit, aber er hat das gewisse Etwas, um die Favoriten zu überraschen.

TRINEWS Podium-Prognose

Es ist schwer, sich von den bisher genannten „Magnificent Seven“ zu lösen. Und für uns ragen Blummenfelt und Laidlow deutlich heraus.

Blummenfelts gesamte Saison war auf dieses Rennen ausgerichtet – im Gegensatz zu seiner unorthodoxen Mischung von Distanzen im letzten Jahr, als er auch seinen Olympiatitel verteidigen wollte. Er hatte zwei große Trainingsblöcke in Nizza, und die norwegische Gruppe um Iden und Casper Stornes scheint perfekt in Form zu sein.

Es wäre keine Überraschung, wenn sich ein episches Duell entwickelt, das an Laura Philipp und Kat Matthews im Frauenrennen vor 12 Monaten erinnert. Wir tippen darauf, dass Laidlow „Big Blu“ bis zum Ende herausfordert.

Natürlich besteht die Gefahr, dass sie zu früh zu hart starten, aber solche Einbrüche beim Marathon sind in Kona viel wahrscheinlicher als in Nizza. Das könnte für Lange eine schlechte Nachricht sein, der im letzten Jahr auf Hawaii die Gunst der Stunde nutzte. Angesichts seiner Vorbereitung und der von Ditlev, Iden und Van Riel wäre ein Sieg beim am stärksten besetzten Rennen der Saison eine Mammutaufgabe.

Bleibt noch von Berg, der gute Chancen hat, seinen dritten Platz vom letzten Jahr zu wiederholen.

Unsere Prognose lautet also Blummenfelt / Laidlow / von Berg. Nicht gerade ein Außenseiter-Tipp, aber die drei scheinen die stärksten Voraussetzungen und die reibungsloseste Vorbereitung auf dieses Rennen zu haben.

Ein weiterer Athlet, der Erwähnung verdient, ist Matthew Marquardt (USA), der es irgendwie schafft, sein Training mit dem Medizinstudium zu verbinden. Er hat seine letzten beiden Rennen, den IRONMAN Cairns und den IRONMAN Lake Placid, gewonnen. In beiden Fällen hatte er mit Krämpfen zwischen dem Schwimmen und dem Radfahren zu kämpfen, was ein Problem darstellen könnte. Dieses Rennen könnte für ihn vielleicht noch ein oder zwei Jahre zu früh kommen, aber er ist definitiv jemand, den man in Zukunft im Auge behalten sollte.

Die Rennstrecke der IM-WM in Nizza

Das Schwimmen findet im azurblauen Wasser des Mittelmeers statt und startet am Kiesstrand Plage des Ponchettes. Der 3,85 km lange Kurs hat eine W-Form – oder ein umgekehrtes IRONMAN-M – und verläuft parallel zur berühmten Promenade des Anglais, wo sich auch die Wechselzone befindet.

Die Radstrecke ist ein 180,2 km langer Rundkurs und eine der spektakulärsten der Welt, mit einer Reihe von Anstiegen und technischen Abfahrten. Der Gesamthöhenunterschied beträgt 2.427 m.

Die Laufstrecke ist im Gegensatz dazu ein flacher Vier-Runden-Kurs entlang der Promenade des Anglais. Wenn wir sagen flach, meinen wir auch flach – auf den 42,2 km gibt es nur 33 m Höhenunterschied.

Was ist die IRONMAN Pro Series?

Das Rennen am Sonntag wird auch maßgeblich den Sieger der saisonalen IRONMAN Pro Series bei den Männern bestimmen.

Blummenfelt liegt derzeit auf dem dritten Platz hinter Leon Chevalier (FRA) und Marquardt. Er ist aber auf dem besten Weg zu einer perfekten Punktzahl, wenn er diesen Titel und die 70.3 WM gewinnt.

Die Pro Series umfasst 18 Rennen an 17 Orten, darunter Australasien, Europa, Nordamerika und Afrika. Am Ende des Jahres gibt es einen Bonuspool von insgesamt 1,7 Millionen US-Dollar, zusätzlich zu den Preisgeldern der einzelnen Rennen.

Die besten fünf Ergebnisse (maximal drei IRONMAN-Rennen) werden gewertet. Die Sieger von Langdistanz-Events erhalten maximal 5.000 Punkte, bei 70.3-Rennen sind es 2.500 Punkte. Diese Werte erhöhen sich bei den kommenden Weltmeisterschaften auf 6.000 bzw. 3.000.

Die Punkte für alle weiteren Profis verringern sich um 1 Punkt pro Sekunde Rückstand auf den Erstplatzierten. Der Punktestand wird über die gesamte Saison kumuliert.

Der Gewinner der Serie erhält sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen 200.000 US-Dollar. Für den zweiten Platz gibt es 130.000 US-Dollar und für den dritten 85.000 US-Dollar. Die Gesamtausschüttung für die Saison 2025 beträgt 2.450.000 US-Dollar.

Preisgeld – Was gibt es zu gewinnen?

Der Gesamtpreispool für das Männerrennen in Nizza beträgt 375.000 US-Dollar. Der Sieger erhält 125.000 US-Dollar, und das Preisgeld wird bis zum 15. Platz ausgezahlt. Die Verteilung ist wie folgt:

Die vollständige Startliste

Die folgende Liste ist auf dem Stand vom 11. September 2025. Mike Philipps, Trevor Foley und Andreas Dreitz sind in den letzten Wochen ausgeschieden. Obwohl die Startnummern von #1 bis #59 reichen, werden tatsächlich 53 Athleten an den Start gehen.