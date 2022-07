IRONMAN hat heute in Zusammenarbeit mit lokalen und staatlichen Behörden auf Hawaii bekannt gegeben, dass die IRONMAN World Championship 2023 in einem zweitägigen Format in Kailua-Kona, Hawaii, am 12. und 14. Oktober stattfinden wird. In diesem Jahr wird die IRONMAN World Championship 2022 zum ersten Mal in der mehr als 40-jährigen Geschichte der Triathlon-Veranstaltung an zwei Tagen, nämlich am 6. und 8. Oktober, in Kona, Hawaii, ausgetragen. Mit dem zweitägigen Format, das auch 2023 fortgesetzt wird, wird IRONMAN einen eigenen Renntag für das Frauenfeld am Donnerstag und das Männerfeld am Samstag haben, was eine volle Konzentration und Berichterstattung auf jedes Rennen und seine Konkurrenten sowie auf die Insel Hawai`i wie nie zuvor ermöglicht.

“Wir sind unseren Partnern auf Hawaii und in Kailua-Kona dankbar für ihre über 40-jährige Unterstützung dieses einheimischen Events, das die Welt in seinen Bann gezogen und sich zum Höhepunkt des Triathlonsports entwickelt hat”, sagte Andrew Messick, Präsident und Chief Executive Officer von The IRONMAN Group. “Wir freuen uns auf eine unglaubliche zweitägige Veranstaltung im Jahr 2022 und die Möglichkeit, im Jahr 2023 weiter zu entwickeln, wie ein zweitägiges Format mit einem speziellen Renntag für Frauen und einem Renntag für Männer aussehen kann.

Dedizierte Frauen- und Männer-Renntage werden nun auch zu verbesserten Qualifikationsmöglichkeiten führen, einschließlich erweiterter Slot-Zuweisungen bei regionalen Meisterschaften sowie verbesserter Möglichkeiten für Frauen bei 17 IRONMAN-Triathlons aus der ganzen Welt, die als Women For Tri®-Events ausgewiesen sind. Diese Veranstaltungen werden sein: 2022 Little Debbie IRONMAN Chattanooga presented by McKee A Family Bakery, IRONMAN Arizona und GWM IRONMAN Western Australia, sowie 2023 IRONMAN New Zealand, IRONMAN African Championship – South Africa, Memorial Hermann IRONMAN Texas, IRONMAN European Championship – Hamburg, Cairns Airport IRONMAN Asia-Pacific Championship – Cairns, IRONMAN Coeur d’Alene, IRONMAN France, IRONMAN UK, IRONMAN Vitoria-Gasteiz, ViewSport IRONMAN Lake Placid, IRONMAN Kalmar, IRONMAN Ireland, Subaru IRONMAN Mont-Tremblant, und IRONMAN Copenhagen.

Diese “Women For Tri”-Veranstaltungen sollen die Beteiligung von Frauen im Sport weiter steigern und gleichzeitig mehr als 1.200 zusätzliche Möglichkeiten schaffen, sich für die größte Bühne des Sports zu qualifizieren – die IRONMAN World Championship. Diese designierten Veranstaltungen wurden auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren ausgewählt, darunter die Jahreszeit, regionale Rennkalender sowie ihre Neigung, die Beteiligung von Frauen zu erhöhen, basierend auf einer relativ hohen Beteiligung von Frauen oder auf Gebieten, in denen weitere Wachstumsmöglichkeiten bestehen.

Event Datum Ort Slots Extra Woman Slots IRONMAN Vichy August 21, 2022 Vichy, France 55 IRONMAN Canada Penticton August 28, 2022 Penticton, British Colombia, Canada 55 IRONMAN Wales September 11, 2022 Pembrokeshire, Wales 55 IRONMAN Wisconsin September 11, 2022 Madison, Wisconsin 55 IRONMAN Emilia Romagna September 17, 2022 Emilia Romagna, Italy 55 IRONMAN Maryland September 17, 2022 Cambridge, Maryland, USA 55 IRONMAN Chattanooga September 25, 2022 Chattanooga, Tenneesee, USA 55 100 IRONMAN Barcelona October 2, 2022 Callela, Spain 55 IRONMAN Portugal – Cascais October 15, 2022 Cascais, Portugal 55 IRONMAN Waco October 15, 2022 Waco, Texas, USA 55 IRONMAN California October 23, 2022 Sacramento, California 55 IRONMAN Florida November 5, 2022 Panama City Beach, Florida, USA 55 IRONMAN Malaysia November 5, 2022 Langkawi, Malaysia 55 IRONMAN Arizona November 20, 2022 Tempe, Arizona 55 100 IRONMAN Cozumel November 20, 2022 Cozumel, Mexico 40 IRONMAN Israel – Middle East Championship November 25, 2022 Tiberias, Israel 75 IRONMAN Argentina December 4, 2022 Mar del Plata, Argentina 40 IRONMAN Western Australia December 4, 2022 Busselton, WA, Australia 55 50 IRONMAN 70.3 Western Australia December 4, 2022 Busselton, WA, Australia HC Slots ( 1male / 1 female) IRONMAN New Zealand December 10, 2022 Taupō, Waikato, New Zealand 55 IRONMAN New Zealand March 4, 2023 Taupō, Waikato, New Zealand 55 50 IRONMAN South Africa – African Championship March 5, 2023 Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, South Africa 100 65 IRONMAN Texas April 22, 2023 The Woodlands, Texas, USA 100 65 IRONMAN Australia May 7, 2023 Port Macquarie, NSW, Australia 75 IRONMAN Lanzarote May 20, 2023 Lanzarote, Canary Islands 40 IRONMAN Tulsa May 21, 2023 Tulsa, Oklahoma, USA 75 IRONMAN Brazil May 28, 2023 Florianopolis, Brazil 40 IRONMAN 70.3 Hawai`i June 3, 2023 Kohala Coast, Hawai`i, USA 56 (30 AG Slots + 26 Hawai`i Resident) IRONMAN Hamburg June 4, 2023 Hamburg, Germany 55 65 IRONMAN Cairns June 18, 2023 Cairns, QLD, Australia 100 65 IRONMAN Austria June 18, 2023 Klagenfurt, Austria 55 IRONMAN 70.3 Luxembourg – HC Slots June 18, 2023 Region Moselle, Luxembourg 3 HC Slots (2 male + 1 female) IRONMAN France June 25, 2023 Nice, France 55 50 IRONMAN Coeur d’Alene June 25, 2023 Coeur d’Alene, Idaho, USA 55 100 IRONMAN 70.3 Lubbock (HC Slots) June 25, 2023 Lubbock, Texas, USA 2 HC Slots (1 male + 1 female) IRONMAN Frankfurt July 2, 2023 Frankfurt, Germany 100 IRONMAN UK July 2, 2023 Bolton, England 55 50 IRONMAN Switzerland Thun July 9, 2023 Thun, Switzerland 75 IRONMAN Vitoria-Gasteiz July 16, 2023 Vitoria-Gasteiz, Spain 55 50 IRONMAN Lake Placid July 23, 2023 Lake Placid, New York, USA 55 100 IRONMAN Tallinn TBD Tallinn, Estonia 40 IRONMAN Alaska TBD Juneau, Alaska 55 IRONMAN Gdynia TBD Gdynia, Poland 40 IRONMAN Kalmar TBD Kalmar, Sweden 55 100 IRONMAN Ireland TBD Youghal/Cork, Ireland 55 50 IRONMAN Mont-Tremblant TBD Mont-Tremblant, Quebec, Canada 55 100 IRONMAN Copenhagen TBD Copenhagen, Denmark 55 100