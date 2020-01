26 Österreicher bei Wintertriathlon WM in Asiago

Anfang Februar, vom 07. bis 09. Februar 2020 finden im italienischen Asiago die Wintertriahlon-Weltmeisterschaften statt. 26 Österreicher werden im Elite und im Age Group Bewerb an den Start gehen und um Medaillen kämpfen. Im Elite Rennen stehen acht Athleten an der Startlinie. 18 Age Group Athleten aus Österreich nehmen den Bewerb in Angriff.

Österreichs Elite Athleten bei der Wintertriathlon Weltmeisterschaft in Asiago 2020

Nachname Vorname Klasse Gehbauer Robert Elite Men Igerc Adrian Elite Men Waldhuber Felix Elite Men Slavinec Romana Elite Women Wasle Carina Elite Women Krenn Katja Junior Women Bin Gina U23 Women Swoboda Anna U23 Women

Österreichs Age Group Athleten bei der Wintertriathlon Weltmeisterschaft in Asiago 2020

Donner Martina 45-49 Female AG Dorfner Monika 40-44 Female AG Gehbauer Andreas 55-59 Male AG Greipel Sabine 55-59 Female AG Gruber Franz 60-64 Male AG Herbst Christina 40-44 Female AG Hergouth Marianne 60-64 Female AG Hergouth Anton 70-74 Male AG Hinum Melanie 40-44 Female AG Kern Günter 55-59 Male AG Kirchler Richard 65-69 Male AG Mader Günter 60-64 Male AG Maier Curt 75-79 Male AG Neubauer Eva Maria 35-39 Female AG Rathbauer Joachim 60-64 Male AG Ritter Waltraud 60-64 Female AG Schrottenbach Manfred 65-69 Male AG Zdouc Maximilian 55-59 Male AG