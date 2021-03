Voller Zuversicht geht die Challenge St. Pölten an die Planung ihrer Premiere. “Ja wir sind weiterhin optimistisch und mit unseren Vorbereitungen auf Schiene. Das heißt, JA – wir planen mit einem Rennen am 30. Mai 2021. Im Sommer 2020 haben wir bereits viele Erfahrungen gesammelt. Ein strenges Präventionskonzept wird dafür sorgen, dass alle Athleten, Offizielle, Helfer und Zuschauer sicher sind,” so das Team der Bestzeit, die für die Ausrichtung der Challenge St. Pölten verantwortlich ist.

In einem Athleten-Newsletter skizzierten die Veranstalter bereits erste Grundzüge ihrer Überlegungen:

“Das gesamte Gelände (=Start- & Zielbereich, Registrierung, EXPO) wird völlig abgetrennt und der Zugang wird nur mit einem offiziellen, aktuellen und negativen COVID Test (Antigen-Test) möglich sein. Betreffend Kontrolle der Tests sind wir im Austausch mit einem Anbieter, der eine Überprüfung der Tests durch eine einfache App möglich macht. Außerdem muss der Mindestabstand (2m) immer eingehalten werden. Der Schwimmstart wird als Einzelstart geplant. Das gesamte Gelände inklusive Wechselzone am Fußballplatz bietet ausreichend Platz, um immer den nötigen Abstand zu halten.

Side Events wie Pasta Party, Race Briefings und Siegerehrungsfeier werden aufgrund der Situation leider nicht stattfinden können. Das traditionelle Großzelt wird es daher dieses Jahr gar nicht geben. Doch auch dafür haben wir uns bereits etwas überlegt:

Das Race Briefing übermitteln wir euch digital und ihr habt genügend Zeit euch damit vertraut zu machen. Statt der Pasta Party, wird es eine andere kulinarische Überraschung geben – seid gespannt!

Auch für eure Verpflegung nach dem Rennen haben wir uns bereits etwas überlegt: Ein größeres witterungsgeschütztes Areal wird sich gleich neben dem Ziel befinden. Auch dort gilt es den Mindestabstand einzuhalten.”