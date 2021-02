Der ApfelLand-Triathlon 2021 findet vom 19. – 20. Juni 2021 am Stubenbergsee, in der Steiermark statt. Der Stubenbergsee ist mit einer Wasserfläche von 400.000 m2 der größte See in der Oststeiermark und bietet somit die perfekte Kulisse für eine Sportveranstaltung der Extraklasse.

Auf die Teilnehmer warten unterschiedliche Distanzen (Sprint, olympische Distanz, Company-Triathlon und Mitteldistanz) – und als besonderes Highlight wird unter allen Athleten eine Reise für 2 Personen zum Ironman Hawaii verlost. Ob die Veranstaltung auch ein Besucherspektakel werden wird, lässt sich aufgrund der Corona-Situation aktuell noch nicht sagen, doch jedenfalls wird das Rennen am Sonntag (20. Juni 2021) auf diversen Kommunikationskanälen live übertragen.

Die Startplätze sind an beiden Tagen auf 600 Athleten beschränkt. Weitere Details sollen im März folgen.