Ein Stadtkurs ist in der Triathlon Szene eine absolute Seltenheit. Man kennt ihn beispielsweise aus Hamburg, wo jährlich tausende Athleten an den Start gehen. In Österreich ist der City Triathlon Austria Wels powered by Humer deshalb eine Besonderheit. Mitten durch Wels schwimmen, radeln und laufen die Athleten auf nationalem und internationalem Niveau. Ein Sportevent mit zahlreichen Attraktionen.

RIVER SWIMMING – RAD KRITERIUM – CITY RUN

Das Schwimmen im Fluss, der kurvige Radkurs und das Laufen über den Stadtplatz – das sind die Highlights beim modernen Triathlon-Event in Wels. Gestartet wird in der kristallklaren Traun auf der Höhe der Museumsbrücke beim Freibad Welldorado Wels stromabwärts. Gerade diese Variante, die Schwimmdisziplin zu absolvieren, garantiert sehr schnelle Schwimmzeiten. Im Regelfall wird bei einem Triathlon im See geschwommen und dies stellt oft für Quereinsteiger eine große Herausforderung dar. In Wels kann dieser Hürde getrost entgegengelächelt werden, da die Strömung stark mithilft. Auf der schnellsten Schwimmstrecke von Österreich war seit der Premiere 2018 bei der Veranstaltung eine durchschnittliche Fließgeschwindigkeit von 0,7 m/s vorhanden.

Der eindrucksvolle Laufkurs durch das Zentrum von Wels bzw. durch die Altstadt lässt jedes Sportlerherz höherschlagen. Anfänglich wurde noch an der Traun entlanggelaufen, doch seit 2021 ist der Wels Triathlon eindeutig zum City Triathlon avanciert, nachdem die Laufstrecke in die Stadtmitte verlegt wurde: „Wir freuen uns sehr, an den schönsten Plätzen von Wels laufen zu dürfen“, so Olympiateilnehmer und Laufexperte Günther Weidlinger, der im OK-Team den Laufpart verantwortet. Der Burggarten, die Burggasse, der Stadtplatz, der Ledererturm – um nur einige Sehenswürdigkeiten zu benennen – prägen die dritte Disziplin beim Wels Triathlon.