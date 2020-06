Wels Triathlon 2020 verschoben | Saisonauftakt in Gmunden

Der Kampf gegen die Zeit ging für die Veranstalter des Wels Triathlons leider verloren. Die Organisatoren mussten den Bewerb vorerst absagen. An einem Ersatztermin Mitte August wird gerade gearbeitet. Alle angemeldeten Athleten werden in den nächsten Tagen bezüglich Refundierung des Startgeldes.

Offizieller Auftakt ist nun der Internationale Gmunden Triathlon, der mit 250 Athleten bereits vollständig ausgebucht ist.

Wer nicht mehr so lange auf Wettkampffeeling warten möchte, kann sich am 27. Juni beim ALOHA Swim Ausee und am 28. Juni beim ALOHA Run Linz seine Tempohärte trainieren.