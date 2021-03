Habe keine Angst, deinem Bikefitter zu sagen, wenn du ein „Outie“ bist – und weisst, was das bedeutet (Als ich mit Triathlon anfing, sagte eine befreundete Krankenschwester zu mir: „Wenn du deinem Trainer nicht„ Vagina “sagen kannst, hole dir einen anderen Trainer)””

“Wenn du dich an die Klickpedale gewöhnt hast, wirst du beim rein / raussteigen ein- oder zweimal fallen, aber es ist okay, es passiert uns allen.”

“Weniger Polsterung in den Shorts = weniger Reibung = mehr Komfort.”

